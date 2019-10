EL GOBERNADOR JUAN SCHIARETTI AMO Y SEÑOR DE CÓRDOBA

El negociado con el patrimonio público, cuya causa no avanza al ritmo de la que investiga los cheques del sindicato, tuvo su origen en un pequeñísimo llamado a licitación pública publicado exclusivamente en el diario cordobés La Voz del Interior, como para garantizar que solo fuera Electroingeniería el único oferente. Así sucedió.

Se trata de la obra emblemática del primer gobierno de Schiaretti (2007-2011) que representa un enorme negociado, ensuciando enormemente los balances de Epec, imposibilitada de amortizar esa usina generadora de energía por sus enormes costos financieros. Además de no brindar la usina la potencia comprometida, ello derivó en el dibujo de los balances de la YPF cordobesa.

En Luz y Fuerza dicen que pesa también en el historial la resistencia a la privatización de Epec que intentó el fallecido José Manuel De la Sota en 2001. Y que el periodo macrista renovó la atención sobre la empresa eléctrica integrada, dado que los intereses del Presidente y sus compadres empresarios Marcelo Midlin (Pampa Energía y apuntado como socio de Macri) y Nicolás Caputo (socio en varios emprendimientos y ‘hermano del alma’) se enfocan en la energía como ámbito de negocios. Afirman que la amistad de Schiaretti con Macri selló la suerte de la relación del gremio con la Provincia porque interfiere con el desarrollo de esos negocios. “De los tres convenios de Luz y Fuerza en vigencia el de Córdoba es el único que no se tocó porque no lo permitimos. El nacional y el de Capital Federal fue modificados a la baja y hoy favorecen a los amigos de Macri. A nosotros nos quieren imponer lo mismo”, resumió Maldonado. Pero el trasfondo hay que buscarlo tanto en las acusaciones al directorio de la compañía y a varias consultoras por “ofrecimiento fraudulento de valores negociables y balances falsos” donde salta a la vista el proceso de descapitalización de Epec que significó el convenio entre Epec y la firma Electroingeniería por la Central Pilar.

Al mismo tiempo, Héctor Tosco denunció en stripteasedelpoder.com persecución política y personal en la empresa, y la irrupción de gerentes de la ex Kolektor para tercerizar a mediano plazo el cobro de la facturación, tal como ejerce con la recaudación de impuestos en Rentasde la Provincia.

El jefe comunal ya había conseguido en 2017 que el ex ministro Jorge Triaca realizara un movimiento de pinzas con la conducción nacional de la UTA, para intervenir la seccional local y dar de baja el convenio colectivo de Atilio López. El dirigente de UTA que llegó a ser vicegobernador y fue asesinado por la Triple A. De esta forma, el cuarteto más mentado del gremialismo cordobés quedó a la defensiva o simplemente desactivado. Allanamientos en Luz y Fuerza Desde el gremio con sede en calle Deán Funes dicen que la causa se disparó a partir de una operación mediática, después que trascendiera nacionalmente la detención del hijo de Tosco, Héctor, durante una marcha del sindicato donde hubo represión con balas de goma y pedradas surtidas. En esa oportunidad, los policías dispararon a la cabeza y no a las piernas como indica el protocolo. El mismo Suárez mostró un raspón en la cabeza durante una conferencia de prensa posterior a las detenciones, producto de la puntería policial. Gabriel Suarez de espalda tras ser rozado por una bala de goma

Se atribuye al hacendado y político conservador Robustiano Patrón Costas, gobernador de Salta y candidato a presidencia de la Nación, haber dicho: “Lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Y ya no pedía. Discutía!”

Las denuncias que finalmente derivaron en la detención de Saillen, su adjunto Catrambone, y otros dirigentes y profesionales que asesoran al gremio, recayeron en la fiscalía a cargo de Raúl Garzón. De buena relación con el Fiscal General Adjunto de la provincia Héctor “Chirola” David, quién monitorea toda causa judicial de interés para el gobierno provincial. David tiene relación de mando con todos los fiscales, incluso los del Fuero Anticorrupción, y recibió su matrícula de abogado un año antes de asumir en 2014.

Por su parte, Garzón está haciendo carrera con las investigaciones a sindicalistas. Y recientemente recibió la instrucción de parte de David para que sea el único fiscal en la capital provincial que intervenga en todas las protestas y cortes de calles en Córdoba. La decisión se tomó después de la represión a la marcha de Luz y Fuerza donde detuvieron a Tosco hijo.



Saillen no saldrá por varios meses piensan en tribunales federales. Más que problemas con los balances del gremio y la mutual, el dirigente debe poder explicar el origen de su buen nivel de vida. Y el entramado de firmas contratistas del servicio de basura de la capital, donde interviene él, o sus parientes y allegados, las chapas patentes de taxi de Catrambone, etc. Para peor Alberto Fernández pidió que Franco, el hijo, renuncie a la candidatura en la lista de diputados, al igual que Sergio Massa. Pero no lo hizo ni lo va a hacer, dicen en el sindicato.

Sin embargo se destaca que el Surrbac logró este año una actualización salarial del 46%. Desde la CGT Rodríguez Peña aducen que ahí está el problema de Saillén, y no en su lujoso nivel de vida que exhibe hace años.

Situación que se agrega al momentum de las finanzas municipales, por la necesaria redeterminación de precios de los contratos de recolección de residuos por la devaluación permanente de la gestión Cambiemos. El último número que se difundió públicamente estimó en 457 millones el gasto mensual por el servicio. Su multiplicación inflacionaria pone en crisis la ecuación donde el acuerdo salarial del SURRBAC tiene un papel fundamental.



Gringo viejo

Suerte similar corrieron los municipales a manos de Ramón Mestre. Los afiliados del SUOEM vieron proscripto a Rubén Daniele por intervención directa del Ministerio de Trabajo en una asamblea para designar candidatos a dirigir el gremio, que hasta La Voz del Interior consideró “atípica”. Dos días antes Triaca había visitado al Intendente en su despacho municipal.