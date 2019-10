OLIMPIADAS AEJO : DELEGACIÓN MISIONERA REGRESÓ CON VARIOS PREMIOS

Triple podio para representantes del IPLyC SE en las interloterías

La delegación misionera se destacó en voleybol femenino, fútbol senior femenino, y maratón, durante las XXXIII Olimpíadas Interloterías, organizadas por la Asociación de Empleados de Juegos Oficiales (AEJO), y desarrolladas recientemente en Neuquén. También obtuvieron un segundo y un tercer puesto en maratón, y cuartos puestos en futbol libre femenino, vóley mixto, futbol senior masculino y maxi senior, y paddle. Por primera vez se incorporó el Spartan Race -recreativo no competitivo-, que consiste en una serie de carreras de obstáculos de diferentes distancias y dificultades. En la oportunidad, Ramón “Moncho” Bogado fue elegido rey de las olimpiadas junto a la chaqueña María Ester Leyes.

Lidia Castillo, quien se desempeña como delegada del IPLyC SE desde hace 16 años, manifestó su satisfacción por haber participado “año tras año, de la organización junto mis compañeros. Hay un gran equipo de trabajo y la responsabilidad de representar bien a la institución”.

Agregó que “no fue en vano este esfuerzo. Más allá de las competencias, la camaradería entre loterías, la amistad que se logra en estos encuentros, no tiene precio. Es muy grande la actividad social que se logra. Este año fue excelente la organización, nos sentimos muy cómodos. No se escaparon detalles”.

Emocionada, Castillo agradeció a los directivos que “siempre permiten que podamos asistir” y bregó porque estos encuentros “se sigan realizando”, celebrando “la buena relación, la comunicación que se logra con las demás provincias”.

Alejandro López, también delegado, agradeció al Directorio del Instituto, en particular a su presidente, Héctor Rojas Decut, por facilitar el traslado y proveer la indumentaria representativa, con la que compitieron en las nueve disciplinas (maratón, fútbol femenino, futbol masculino en todas sus categorías: libre senior, maxi senior, voley masculino y femenino, natación ciclismo, paddle).

Indicó que participaron 17 provincias: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, San Luis, Neuquén, Chaco, Córdoba, Formosa, y Misiones, y “nosotros estuvimos en todas las canchas y cumplimos con todos los compromisos. Volvimos muy entusiasmados”.

María Lidia Vicentín viajó por primera vez y contó su experiencia. Sostuvo que fue “enriquecedora” y que “es un beneficio para los empleados de la institución, genera un bienestar. Fortalece la identidad el hecho de ponerte la camiseta de tu empresa y competir”.

La joven, que representó a Misiones en ciclismo grupal, maratón y fútbol femenino, invitó a los empleados a que “se sigan sumando, esto es un gran equipo. Es muy divertido. Apenas volvimos y ya estamos pensando en comenzar a entrenar”.

Jorge “Pelusa” Ferreyra participa de las olimpíadas desde el primer encuentro y aseguró que “uno se da cuenta que no fue en vano el esfuerzo, vamos teniendo el recambio que nos hace falta”. El próximo evento tendrá como escenario a la provincia de Entre Ríos.