CAMPAÑA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DE LA AMBLIOPÍA: ESTE JUEVES EN PEDIATRÍA CONTROLE A NIÑOS DESDE LOS 2 AÑOS

Una vez más el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro será sede de la Campaña Latinoamericana de Prevención de la Ambliopía. En su tercera edición este jueves 10 de octubre el Servicio de Oftalmología atenderá de 7 a 12:30 horas, por orden de llegada, a pacientes a partir de los 2 años de edad.



La campaña es organizada por el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, es la tercera campaña que se organiza conjuntamente con el CLADE.

La doctora María Fernanda Corsi comentó que la Ambliopía es “la mala visión ocasionada en uno o ambos ojos, debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida. Esta enfermedad puede llegar a ser irreversible si no es tratada en forma oportuna, ya que es la causa más común de discapacidad visual en la niñez, la padecen 2 a 3 de cada 100 niños. La ambliopía es considerada la principal causa de disminución visual en los niños”.



Las causas que pueden producir ambliopía pueden ser: los vicios de refracción (ojos desenfocados miopía, hipermetropía, astigmatismo), estrabismo (ojos torcidos) opacidades de los medios transparentes del ojo (catarata congénita, opacidades de la córnea). Lesiones de los parpados: tumores, caídas del parpado (ptosis), entre otros.

Para saber si un niño tiene ambliopía se debe realizar una evaluación oftalmológica periódica durante los primeros años de vida del niño o niña para poder diagnosticarla.

En cuanto a cómo se atiende la ambliopía el profesional comentó: “Realizamos el examen y vemos si hay realmente un estrabismo o un ojo torcidito. Si el niño colabora le tomamos la visión, de esa manera podemos llegar a detectar que ese ojo ve menos. Con la dilatación pupilar lo refraccionamos y vemos si ese ojo necesita o no aumento y si no lo necesita, el ojo que este derecho le hacemos el parche de acuerdo a la edad, analizamos el tiempo de parche que se le hace. Cuando son muy pequeñito no le podemos tapar el ojito 4 horas, porque si es un bebe necesitamos taparle menos horas porque si no ese ojo que se tapa puede quedar perezoso por hacerle el ejercicio. Entonces eso lo evaluamos, se les da el parche, se les explica a los papás”.

Los profesionales del servicio este jueves vamos a enseñarles “a los padres cómo se hace el parche, porque hay papás que no tienen recursos para comprar porque los parches se compran en farmacias. Entonces se les enseña acá con goma eva la posibilidad de hacer esos parchecitos y poder así cumplir con el tratamiento. La mayoría de las veces les damos el parche, les explicamos que es fundamental porque el ojo puede quedar con baja visión para toda la vida. Además, en la consulta se les explica a los padres, porque a veces entienden mal, que con el parche se les tapa el ojo que ve para estimular el otro ojo”, explicó Corsi..