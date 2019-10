BRASIL NO LE AVISÓ (TAMPOCO SUS ASESORES): ABDO FESTEJÓ TERCER PUENTE QUE YA FUE SUSPENDIDO

La Itaipú Binacional suspendió el estudio de factibilidad para la licitación del puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, según confirma el portal oficial de la hidroeléctrica.





La licitación de la obra quedó suspendida. Foto:IP.

Proceso suspendido dice el propio portal de la Itaipú Binacional, en relación al estudio de factibilidad técnica, económica socioambiental y de elaboración del anteproyecto para el llamado a licitación de la construcción del puente Carmelo Peralta Puerto Murtinho.

A criterio del parlamentario del Mercosur, Ricardo Canese, los gastos sociales de la Itaipú Binacional deben ser destinados a la explotación del servicio o eventualmente a cuestiones sociales y ambientales de la cuenca del embalse, pero no para hacer puentes.



“Esta suspensión se puede interpretar como una presión brasileña porque el Gobierno de Mario Abdo está muy interesado y se fue a hacer alarde del puente, inclusive parece que se fue unos días por allá y no le informaron que ya estaba suspendido, seguramente una ridiculez más”, dijo Canese en entrevista con Universo 970 AM.



Reconoció que esta obra no puede ser financiada por la Itaipú Binacional ya que el tratado establece claramente los fines para los cuales deben ser utilizados los recursos.

Canese señaló que lo que el Gobierno debe hacer es exigir que la deuda sea cero, sin embargo, aclaró que la auditoría no avanza porque el Paraguay no remite la documentación a la Itaipú.

El anuncio del Gobierno es que el MOPC será el encargado del llamado a licitación para la construcción del puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho.

Entre las ventajas del emprendimiento mencionan la integración de importantes sectores de la región y un factor de relevancia en el desarrollo económico y social del Chaco paraguayo.



https://www.hoy.com.py/nacionales/brasil-no-le-aviso-tampoco-sus-asesores-abdo-festejo-tercer-puente-que-ya-fue-suspendido