CHACO – SE AGRAVA LA CRISIS: MUSIMUNDO DESPIDIÓ A 60 TRABAJADORES EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Por Periodismo.365 ***

Lo reveló Daniel Ojeda, delegado de los empleados de esa empresa del Grupo Carsa, cuando dijo en CIUDAD TV que, entre el viernes y este martes, fueron despedidos 60 trabajadores.



Afirman que seguirá la reducción hasta que queden solamente 90 cuando en el 2015 eran 300. “Los chicos no saben cuánto es su indemnización y en cuántas cuotas les van a pagar”, señaló. Los afectados denuncian despidos masivos en el Grupo Carsa y falta de apoyo a los trabajadores.

Daniel Ojeda, trabajador en Musimundo por el Grupo Carsa, explicó que “el tema viene bastante complejo. Estamos sufriendo despidos hace un año. No tenemos respuesta del Sindicato de Empleados de Comercio. Empezaron el viernes con 25 despidos, y con los de hoy martes llegamos a 60 en el predio central de la Ruta Nicolás Avellaneda”.

Expresó que “en el 2015 éramos 300 personas y ahora empezaron a hacer reducciones de a 50 personas. El viernes éramos 190 y fueron despedidos 60 y va a quedar una dotación de 90 en estos días. No hay relación con la empresa y nadie da la cara. Solo la gente de Recursos Humanos llama a los chicos, les comunica que están despedidos y les acreditan este mes, y después será lo del despido, sin saber cómo”.

Opinó que la empresa “viene con problemas hace tiempo. Salieron del preventivo, y no comunicaron un preventivo de crisis para poder justificar los despidos, donde se empieza con los más nuevos y que no tienen cargas sociales. Tampoco los chicos no saben cuánto es su indemnización y en cuántas cuotas les van a pagar”.

Aludió que “con el señor (Gustavo) Trangoni hablé recién hoy a las 12,40, pero tampoco tenemos comunicación con el Sindicato. Hablan de una conciliación obligatoria pero no tuvimos respuesta y nadie apareció; y hace dos meses cuando echaron a un grupo de compañeros hicimos el reclamo y tampoco aparecieron. Esperamos que venga el secretario General (Roque) Schulz a dar la cara y defendernos”; y reiteró que “soy delegado de los trabajadores”.

Por otra parte, agregó, “pedimos a la compañera (Graciela) Aranda de la CGT y los demás sindicatos que nos apoyen y nos den una mano. Son más de 100 compañeros que van a quedar afuera y no sabemos qué hacer. En Resistencia siguen los locales abiertos, pero en el Sur del país están por cerrar 28 locales”, concluyó Ojeda.



