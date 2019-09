ABDO, ITAIPÚ, LA GEOPOLÍTICA Y LA MAFIA TRANSNACIONAL

Por Juan Bautista Gómez ***

El 21 de mayo de 2018, tras comprobar que Mario Abdo Benítez no apoyaba su juramento como senador, el entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes, realizó un «regalo» a su amigo y socio Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, trasladando la embajada paraguaya de Tel Avid a Jerusalén (1) contrariando disposiciones de las Naciones Unidas y emulando al presidente Donald Trump de los Estados Unidos, quien fue el primero en trasladar la embajada americana a Jerusalén.



Cartes, que endeudó al país por más de 4.500 millones de dólares con la emisión de los bonos soberanos – monto que no se sabe en qué se invirtieron – pactado con bancos norteamericanos (2) sólo tenía dos vías para asegurar su impunidad en el futuro: Jurar como senador electo, o realizar esta movida geopolítica, provocando a toda la comunidad árabe del medio oriente y el mundo, en medio de una creciente tensión mundial en varios puntos del orbe a raíz de la sostenida pérdida de hegemonía de Estados Unidos ante China y Rusia.

La estrecha relación entre Cartes y Netanyahu venía de la mano de Dario Messer, un tránsfuga judío-brasileño que realizó lavado de dinero de millones de dólares provenientes del crimen organizado transnacional y era socio de Cartes en el Banco Amambay, propiedad del expresidente. (3)

Cartes tiene expertíz en todo este entramado desde antaño, inclusive desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, razón por la cual ya había sido condenado a pena carcelaria por utilizar divisas preferenciales del Estado para su lucro propio.



Abdo Benítez proviene de la cuna de la dictadura de Stroessner. Hijo de su homónimo padre que se desempeñó como secretario privado del dictador, es no obstante un bebé de pecho ante Netanyahu y Cartes. Según datos proveídos por el entorno de «inteligencia» del cartismo, en su carácter de descendiente árabe libanés, Abdo recurrió a la comunidad árabe para financiar su campaña electoral y derrotar al delfín de Cartes – Santiago Peña – en la interna (2017) del Partido Colorado, primero, y luego en las nacionales (2018) a la oposición.

Apenas asumió como presidente del Paraguay, una de las primeras medidas de Abdo fue retirar la sede de la embajada paraguaya de Jerusalén, de vuelta a Tel Avid. Esa movida enfureció a Netanyahu y probablemente al mismo Trump. Abdo, a la vez, habría sido presionado por sus financistas árabes para realizar dicha movida.

Desesperado ante el vendaval que se venía en lontananza, el novato presidente paraguayo fue a tirarse a los pies de Trump, pidiendo clemencia, y como parte de su abyección rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, en el marco del asedio de Estados Unidos al país caribeño, junto al Grupo de Lima, so pretexto de llevar la democracia a Venezuela.



Bolsonaro, otro amigo de Netanyahu!

En enero del presente año ya había asumido como presidente de la República Federativa del Brasil el capitán retirado Jair Bolsonaro – un émulo de Donald Trump – absolutamente tilingo, promoviendo la confrontación abierta en la comunidad brasileña contra las minorías, la izquierda, y las mujeres, con una agenda económica destructiva para el medio ambiente. Su primera reunión internacional como jefe de Estado fue con su idolatrado Trump. Seguidamente fue a visitar a su amigo Netanyahu, a quien expresó toda su admiración por su «defensa» de los intereses de Israel ante la comunidad árabe.

Previamente, en 2016, Bolsonaro había viajado a orillas del Rio Jordán, donde recibió el «bautismo» (4) de agua, tratando de emular la consagración de Jesucristo, en medio de su creciente delirio nada ingenuo, porque de aquel modo conseguía la adherencia de millones de cristianos brasileños que luego votaron por su candidatura en 2018. Instrumentó la religión y el nombre de Dios para sus propósitos maléficos.



Itaipú

Cuando el 24 de julio pasado estalló el escándalo de Itaipú, el canciller de Abdo, Luis Castiglioni, ex vicepresidente del Paraguay, estaba de gira diplomática por el Líbano, aliado de Siria e Irán, países abiertamente confrontados con Estados Unidos e Israel. Además, la crisis se produjo días antes de la anunciada visita de Abdo a Turquía, que debió realizarse entre 29 al 31 de julio. Turquía, miembro de la OTAN, hoy socio de Rusia y China, es otro país confrontado con Estados Unidos. Obviamente, la visita al país otomano se suspendió sine díe.

La crisis generada en torno a la Binacional de Itaipú se inició con la renuncia de Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, la estatal eléctrica dueña en condominio de Itaipú junto a la brasileña Electrobrás. Su argumento fue que se negó a firmar un acta de acuerdo, secreta, del 24 de mayo pasado con el Brasil, en la cual Paraguay renunciaba a adquirir energía excedente de Itaipú a mucho menor precio.



En esa misma acta se desistía igualmente de la posibilidad de la venta de energía por parte de la ANDE al mercado brasileño. Ambas claudicaciones fueron catalogadas por la opinión pública y la prensa como «traición a la patria». De allí en más se desarrolló una tormenta política que puso en vilo a la República, ante la posibilidad del juicio político a Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez. Una fracción de la Cámara de Diputados, abroquelada y financiada por Cartes, amagó aliarse a la oposición para destituir al presidente y al vicepresidente.



Los votos estaban cantados a medida que surgían documentos a borbotones, los que indicaban que hubo felonía contra la nación. En la noche del 31 de julio, un miércoles, Abdo ya dispuso su cuello en la guillotina, en tanto Velázquez se deslizaba como una anguila entre la mansión de Cartes y el Palacio de López, sede del gobierno, huyendo de la prensa pero sin perder la calma. Al día siguiente, uno de agosto, la Cámara de Diputados debía votar el inicio del juicio político. Oh sorpresa!!!: Cartes retiró su apoyo al impeachment y Abdo empezaba a salvarse.



El día anterior, Messer fue detenido en Brasil. Según el entorno de Cartes, ese hecho enfureció al expresidente, razón por la cual había anunciado que apoyaba el juicio político a Abdo, que, sin embargo, pocas horas después fue desmontado.

Según el diario 5 Días (5), horas antes de iniciarse aquel fallido juicio político, en la noche del miércoles 31 de julio, Alfredo «Goli» Stroessner, exsenador y nieto del exdictador Stroessner y pariente de Abdo Benítez, «llamó al embajador de EE.UU. – el cual se encontraba fuera del país-… le pidió que interceda (para parar el juicio político) con el embajador israelí en Buenos Aires, a sabiendas de la profunda relación del expresidente Horacio Cartes con ese país y, sobre todo, con su presidente, Benjamín Netanyahu».

De acuerdo al citado diario, el 5 de agosto pasado, el premier israelí accedió a tal solicitud y a raíz de ello «un grupo de enviados de la embajada llegó a Asunción desde Buenos Aires a las 7:30 AM y fueron recibidos por Cartes a las 9 AM. Allí le pidieron que desactivara el apoyo al juicio político». En efecto, a esa hora, Honor Colorado, el movimiento de Cartes, anunciaba que retiraba cualquier apoyo al impeachment y como consecuencia se generó una grave confusión en las mismas filas de los parlamentarios cartistas.

La trama

De acuerdo a publicaciones de la prensa, la gestión para que se coronara toda esta trama pasó por manos de un imberbe jovenzuelo de nombre José Rodríguez – apodado Joselo – quien se hizo pasar por abogado de la empresa brasileña Leros, que tiene relacionamiento con el mismo Jair Bolsonaro. La pretensión de Leros era vender energía paraguaya de la ANDE en el mercado brasileño, razón fundamental del acta avalado por el gobierno.

Quien firmó dicha acta fue el ex embajador paraguayo en Brasilia, Hugo Saguier Caballero, sin el consentimiento o aval de los técnicos paraguayos. Su jefe directo es el canciller, pero Saguier recibió instrucciones del vicepresidente Hugo Velázquez, quien a la vez dirigía a Joselo. Este hombre de tan solo 27 años se convertía en bróker de los altos intereses nacionales, utilizando el nombre del mismísimo presidente de la República y del Vicepresidente para presionar al presidente de la ANDE para que firme el acta de entrega de los intereses nacionales.



Joselo es hijo de María Epifanía González, quien era ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado, que por el escándalo de su hijo y al quedar en evidencia, renunció. Es decir, como tal conocía todo el movimiento de Messer, Cartes y otros hombres fuertes que realizan lavado de dinero no solo en el mercado financiero nacional, sino regional. Dicha secretaría está monitoreada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, so pretexto de la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero del crimen organizado.

«Joselo» es actualmente testigo!!! de la Fiscalía, aún cuando todas las documentaciones, mensajes de textos y llamadas telefónicas, lo sitúan como el principal promotor de la felonía contra los intereses nacionales. Debía estar preso. Pero tiene la estrecha protección del vicepresidente de la República y de la Fiscalía.



Y quien es Hugo Velázquez? Ingresó al Ministerio Público y logró escalar como superintendente fiscal de Alto Paraná y Canindeyú, en la frontera con Brasil, en la década del 2000. Allí mantuvo estrechos contactos con Horacio Cartes y otros empresarios. Fueron compañeros de trabajo con la actual Fiscala General, Sandra Quiñonez, quienes integraban el equipo de fiscales de «confianza» de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Amasó una fortuna considerable, fruto del chantaje y la extorsión y con ese dinero se postuló a diputado. Durante el período del gobierno de Horacio Cartes (2013/2018) controló dicha Cámara a su antojo y le dio a Cartes todo el respaldo necesario para gobernar y sobre todo para endeudar como nunca antes al país. Era un hombre 100 por ciento leal a Cartes. De allí pasó (?) a filas de Abdo Benítez para integrar el binomio que ganó las elecciones generales del 2018. Velázquez fue el eje en toda la crisis del acta del 24 de mayo (6).

En tanto Bernardino Hugo Saguier Caballero es diplomático de larguísima trayectoria, fue educado bajo la dictadura de Stroessner. Es bisnieto de Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado. Es un ariete del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Primero cuando fue derrocado Lugo, quien increíblemente lo mantenía como embajador paraguayo ante la OEA. Fue uno de los promotores del cerco diplomático, económico, político y militar que se promovió desde la OEA contra Venezuela junto a otras naciones del continente. Firmó como embajador plenipotenciario el acta del 24 de mayo contra el Paraguay.



Vuelta de página

Extraña sobremanera la increíble rapidez con que actuó Bolsonaro para salvar a su «amigo» Marito, nombre familiar que el mismo presidente del Brasil utiliza para referirse a Abdo. El 1 de agosto, el mismo día que se «suspendía» el juicio político a Abdo, los representantes de Paraguay y Brasil firmaron otra acta de las «altas partes» para dejar sin efecto el acta del 24 de mayo, dando argumentos a Cartes para suspender su apoyo para la destitución de Abdo.

Todos los astros se alinearon en el mismo día: 1- La presunta visita de los emisarios de Netanyahu a Cartes; 2- La orden de Bolsonaro cumplida con la firma de una nueva acta y; 3– El cambio posicional de Cartes. Sin embargo, como el expresidente tiene en sus manos la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Abdo, esperó la recomposición de la «unidad» del Partido Colorado, resquebrajada desde que Abdo prometía «lucha frontal» contra la corrupción «caiga quien caiga», incluyendo el lavado de dinero de Messer–Cartes.

Esa espada recién se envainó, por ahora, tras el rechazo en la Cámara de Diputados al juicio político a Abdo, acaecido el 20 de agosto pasado, con dos condicionamientos visibles. Por un lado, Cartes absorbió por completo a los legisladores colorados que eran incondicional al Presidente. Abdo quedó con el «respaldo» colorado pero dirigido por Cartes (7).

En segundo lugar y un día antes del archivamiento del juicio político, el Presidente declaró como grupo terroristas a cuatro grupos árabes; Al Qaeda, ISIS, Hezbollah y Hamás. Ahora se espera que Abdo vuelva reabrir la embajada paraguaya en Jerusalén (8).

Tanto Al Qaeda como Isis son mercenarios entrenados por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita para casi todas las guerras en el Medio Oriente, especialmente en estos últimos años en Siria. En cuanto a Hezbollah, es una organización militar chiita libanesa (la teocracia Iraní es chiita) que combatió ferozmente contra en el ejército israelita; los últimos combates se libran en suelo sirio. En tanto que Hamás, es un movimiento de resistencia islámica de Palestina, el país árabe ocupado y asediado por más de 50 años por Israel, apoyado desde sus inicios por Gran Bretaña y Estados Unidos. Abdo fue obligado a escupir la mano de sus «hermanos» árabes que lo ayudaron a derrotar a Cartes.



Dos días después del encapsulamiento del juicio político, el 22 de agosto pasado, el embajador del Estado de Israel concurrente en Paraguay, Yoed Magen, entregó sus cartas credenciales a Abdo, destacando la posición de Paraguay respecto a las «organizaciones terroristas» árabes (9).



Conclusión

Hechos: Con toda estos acontecimientos de orden multinacional, lo que queda en claro son los siguientes: 1– Mario Abdo Benítez es un corrupto que negoció con Bolsonaro ceder beneficios fundamentales en Itaipú, junto a su vicepresidente Velázquez. Como quedaron al descubierto, Cartes vino en auxilio del gobierno «correligionario», impidiendo el juicio político que estaba cantado, pero con el poder real en sus manos. 2– Ahora es Cartes quien gobierna bajo bambalinas y Abdo es su peón, cumpliendo órdenes de Cartes y por extensión de Bolsonaro y Netanyahu. Se convirtió en un presidente «pelele» por completo. Cartes tiene ahora poderes extraordinarios no conferido por el voto del pueblo, sino por su capacidad de maniobra, incluyendo su reciente visita al papa Francisco.

Hipótesis: 1– Todo este escándalo – en beneficio de la duda a favor de Abdo – pudo haber sido hábilmente montado para torcer el brazo al «jeque» paraguayo, delatando que su entorno está contaminado por traidores. 2– Con esta vapuleada, el Brasil de Bolsonaro ya muestra cual será el libreto de la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú en el 2023. Bolsonaro está vendiendo ahora Electrobrás (la contraparte de la ANDE) y ¿quién garantiza que el verdadero objetivo no sería la venta de Itaipú a intereses judíos norteamericanos?. 3– Netanyahu y sus socios están muy interesados en los recursos de América Latina. Los últimos gravísimos incendios en la Amazonía son atribuidos al billonario judío norteamericano, Stephen Schwarzman, principal financista de Trump, ligado a una gigantesca empresa que opera en el Amazonas (10). El objetivo es conseguir recursos energéticos (petróleo, hidroeléctricas), minerales raros, entre otros. 4- Cartes está corriendo detrás de la reelección, para lo cual tendría el apoyo de Fernando Lugo y Nicanor Duarte para convocar a una Constituyente, para modificar la Constitución y permitir la reelección de los expresidentes, en 2023, en tanto el vicepresidente se va blanqueando, en un hipotético caso de juicio político para reemplazar al patitieso presidente Abdo Benítez.



