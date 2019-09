PIDEN INFORMES A SAMSA POR FACTURACIÓN DEL SERVICIO Y COBRO DE INTERESES PUNITORIOS

​



Debido a las reiteradas quejas de los usuarios y usuarias del servicio de agua potable, el diputado del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, presentó un Proyecto de Comunicación que tuvo tratamiento preferencial en la sesión de la Cámara de Representantes.



En él que solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (Eprac), revise, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la facturación por servicios y los intereses punitorios que se aplican por pagos fuera de término e interceda entre los usuarios y la empresa prestataria del servicio, para la supresión de los mismos.

​​

«No es el primer proyecto que se presenta en la Cámara pidiendo revisar el convenio con Samsa, conocer las multas que tienen que pagar por no brindar el servicio como corresponde, y sobre la calidad que se presta en Posadas y Garupá, sin embargo, no se avanzó.

También participamos en muchas mesas interinstitucionales con legisladores de diferentes bancadas, con el Ministerio de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, para reclamar que se mejore el servicio de agua; ​​pero no lo estamos logrando”, expresó Sereno durante la presentación de su proyecto que fue acompañado por sus pares de bloque.

​​

Las tasas de interés por demoras superan el 70%

El legislador sostuvo que las tasas de interés por demora en abonar el servicio que deben afrontar los usuarios que se ven imposibilitados de cumplir el pago a tiempo, superan los porcentajes de cualquier usura.

«​​Samsa está cobrando ta​sas de más de 70% en intereses punitorios de 400, 500 pesos, y un mínimo de 1000 pesos por el servicio de agua, cuando estamos hablando de un derecho humano básico y universal.

​​Sin embargo lo estamos pagando como si el agua fuera una mercancía, y además si no se abona en fecha, cobran unos intereses punitorios como si el dinero lo hubiera prestado un usurero», aseveró Sereno.

​​

«Lo que hace la empresa es inconstitucional»

El PAyS reclamó en la Legislatura y está haciendo una presentación judicial con más de 1.500 firmas e imágenes de algunas facturas de Samsa en las que consta esta irregularidad.

​​

«Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que a través del Eprac o el Ente que considere correspondiente, busque una solución para esta problemática que afecta a más de 100.000 familias de nuestra provincia», enfatizó.

Entre los fundamentos de la iniciativa, Sereno recuerda que el derecho al agua es imprescindible para una vida digna, y es vital para la realización de muchos otros derechos como la salud, a un nivel de vida adecuado, reconocido en un amplio rango de instrumentos internacionales de derechos humanos.

​​

No cumplen con disponibilidad ni accesibilidad al agua

El diputado remarcó las características universales con las que debe contar el agua apta para el consumo humano como la Disponibilidad: toda persona debe tener acceso a la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas.

La Calidad: el agua para uso personal y doméstico debe estar libre de sustancias nocivas. Su olor, color y sabor deben ser aceptables para el consumo humano.

Y la Accesibilidad: Debe haber accesibilidad física, económica, la no discriminación y el acceso a la información. El agua así como las instalaciones y los servicios relacionados tiene que estar al alcance geográfico de todas las personas, sin discriminación ni prohibición de ningún tipo.

​​​»​En este sentido, la disponibilidad y accesibilidad no se están cumpliendo en Garupá ni en Posadas; pero además, el proyecto cuestiona la irregularidad de que cuando un usuario se atrasa algunos días en el pago de la boleta, o aún pagando en fecha y no impacta como corresponde en el sistema de la empresa, le cobran intereses punitorios impagables, al nivel de las peores financieras o prestamistas. Reclamamos que Samsa revise esta arbitrariedad«, finalizó Sereno.