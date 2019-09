POSADAS – CONSULTORIO MÓVIL: MÁS DE 4000 PERSONAS ACCEDIERON A PRESTACIONES MÉDICAS EN LOS BARRIOS ESTE AÑO

En lo que va del 2019, unas 4.000 personas accedieron a atenciones médicas en los más de 200 operativos que el consultorio móvil del gobierno de la ciudad llevó adelante en distintos barrios.



Este camión sanitario ofrece diariamente de forma completamente gratuita controles clínicos y pediátricos, tareas de enfermería, vacunaciones, control de peso y talla, derivaciones a centros de mayor complejidad y entrega de medicamentos.

Este servicio incorporado por la actual gestión del intendente Joaquín Losada se enmarca en una política de descentralización y fortalecimiento de las prestaciones médicas que tiene como objetivo garantizar la accesibilidad al sistema de salud a todos los posadeños.

A través de un cronograma establecido, el móvil sanitario recorre de manera rotativa los barrios Cruz del Sur, Los Patitos, San Gerardo, Estepa, Giovinazzo, El Porvenir II, Campo Bauer y la Chacra 145.



“Con esta estrategia buscamos acercar el sistema de salud a aquellos vecinos que no cuentan con cobertura médica y residen en las zonas más alejados de hospitales o CAPS. La repercusión en los barrios es muy buena y se refleja en la cantidad de personas que han sido atendidas en este tiempo. Si el servicio no es bueno, la gente no concurre. Realmente la demanda es masiva y los profesionales están plenamente comprometidos con la tarea”, destacó Alejandro Martínez, secretario de Salud de Posadas.