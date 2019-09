EL SISTEMA DE EMPRESARIOS UN FRACASO DOBLE

Durante mucho tiempo se denunció la explotación, la violencia, la inseguridad del capitalismo y quedó en lugar posterior su insostenibilidad ecológica.

Actualmente un discurso fuerte hace lo mismo al revés.



Los empresarios no tienen solución para el límite absoluto de recursos naturales del planeta, pero tampoco para hacer funcionar su civilización de manera organizada y previsible.

El sistema por esencia es una lucha azarosa por lucro con millones de víctimas.

Trump: «Cuando yo gane, los negocios, los puestos de trabajo y el dinero de China desaparecerán». RT

La incertidumbre de la política comercial de EE.UU. fomentada por la escalada de tensiones entre la Administración de Donald Trump y China en medio de la guerra arancelaria desembocará en cientos de miles de millones de dólares de pérdidas en la producción estadounidense y 850.000 millones de dólares de pérdidas a nivel mundial a principios del año 2020. A esta conclusión ha llegado la Reserva Federal de EE.UU., que esta semana publicó su análisis de la situación, reporta Reuters. Según el organismo, hoy en día la incertidumbre en torno a la política comercial se ha disparado «hasta niveles no vistos desde la década de 1970». RT

Más de 160 indígenas asesinados en Colombia tras Acuerdo de Paz. Telesur

“Los severos impuestos sobre los ingresos de los trabajadores extranjeros, y el creciente aumento de los precios de productos básicos en Arabia Saudí, durante los últimos dos años, han provocado la salida de unos dos millones de trabajadores del territorio saudí”, ha informado este martes el diario local Al-Sharq Al-Awsat. Hispantv

Este orden consiste en la dominación temporal de grupos empresariales fuertes.



«Creo que para todos está claro ahora, y el presidente de Francia, [Emmanuel] Macron, afirmó recientemente, que el liderazgo de Occidente toca a su fin», dijo Putin. Sputnik

La postura “contradictoria” y la “sumisión” de los europeos a EE.UU. ha llevado a Irán a un tercer paso en la reducción de sus compromisos nucleares. ha denunciado el presidente de Ekai Center de España, Adrian Zelaia. Hispantv

El presidente estadounidense Donald Trump se prepara para anunciar una revisión dramática de cómo EEUU distribuirá la ayuda financiera a otros países. Washington planea canalizar su dinero solo a sus amigos, aliados y a aquellos Estados que compartan las metas de EEUU. El plan propuesto en el proyecto de la directiva presidencial, obtenido por el portal Politico, puede conducir a que EEUU deje de ayudar a países que no apoyan a Washington en disputas internacionales o se alinean con rivales como China. Si bien el documento no explica qué deberían hacer otros Estados para demostrar su lealtad, Trump y sus aliados hicieron varias insinuaciones sobre el tema en el pasado. En particular, dijeron que votar junto con Washington en foros como la ONU podría ser un factor clave. Sputnik



Los empresarios buscando el poder se acercan a una guerra mundial hoy nuclear.

La agencia espacial rusa indica que la militarización del espacio es algo inevitable y que podría ser campo de futuras luchas entre las potencias de la Tierra. El director de la agencia espacial rusa, Roscosmos, Dmitri Rogozin, ha advertido este viernes de que una posible lucha por la supremacía entre las principales potencias de la Tierra llegue al espacio. Hispantv

El modelo incluye acciones financieras descontroladas que conducen a crisis económicas globales.

Vuelve la fiebre de los bonos basura. [… ] l calor del mal llamado dinero gratis, que no existe, se dispara una burbuja en bonos basura, justo cuando Moody’s y Standard and Poor’s, entre otros, alertan del empeoramiento de la capacidad de repago y solvencia. Daniel Lacalle, EL ESPAÑOL

Según los analistas, estas economías mundiales están al borde de una crisis: México, Brasil, Alemania, Italia, Reino Unido. Sputnik

La civilización de los empresarios para realizar su explotación crea y utiliza sentimientos sociales como el racismo, la xenofobia, el supremacismo; situaciones de corrupción, de dependencia ideológica.

La cancillería de México ubicó al menos 50 ciudades en Estados Unidos (EE.UU.) en las que existen actitudes xenófobas contra mexicanos y latinoamericanos en general, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Telesur



El presidente chino, Xi Jinping, ha enfatizado los esfuerzos para impulsar la campaña que busca elevar los estándares públicos éticos y culturales. Xinhua

El sistema de empresarios es egoísta, abusivo, individualista, caótico.

Aun sin la crisis de recursos y el cambio climático los capitalistas dirigirían la humanidad al colapso. Son una minoría así.



El Orden planetario de los empresarios es insostenible en el tiempo. Mientras no haya partidos civilizatorios todos son conservadores.

