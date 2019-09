Este viernes Nectar actuará en la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá

La banda de rock con sello misionero Nectar está regresando con todo a los escenarios y se estará presentando este viernes en la XL Fiesta Nacional del Inmigrante de Oberá donde harán un recorrido por sus canciones más emblemáticas. Una propuesta a puro rock con matices de funk, hardcore, hip hop, metal, y sonidos alternativos, con letras que hablan de la identidad misionera. Actualmente la banda integrada por Alí Salum (voz), Dani Méndez (guitarra), Diego Solís (batería) sumó a un nuevo músico, se trata de Facundo Velázquez (bajo).

“Venimos activando de apoco nuevamente, ensayando y gestionando cosas nuevas, desde disco nuevo, audiovisuales, fechas etc. Siempre hay cosas pendientes pero sabemos que no estamos en una buena situación del país y queremos que mejore para que la gente pueda seguir disfrutando de los eventos y apoyar a todos los artistas”, expresó el cantante Alí Salum. Cabe recordar que el último disco fue “Lúcido” grabado a fines del 2015, en Estudio Santito, en pleno barrio de Núñez de Buenos Aires, y presentado en 2016 en los escenarios, con el que estuvieron recorriendo diferentes puntos de la región, como también fechas muy importantes en el país.

En cada presentación no dejan a los clásicos temas de esta banda que ya está a poco de cumplir 12 años como “Resiliente” o “Yo no soy de Acá”, muy esperados por el público. “Siempre nos costó mucho y ser independientes en Misiones o en el NEA no es fácil, estamos lejos de todo y siempre cuesta todo mucho más. Aunque hay épocas y temporadas, a veces mejor o peor, pero siempre tratamos de pensar en positivo y seguir para delante en las buenas y en las malas”, destacó el baterista Diego Solís. En tanto consideró que se necesita mayor fomento para las bandas musicales tanto en la provincia como a nivel nacional “Creemos que hay poco apoyo de parte del Estado para los artistas, debería de haber más incentivo desde las áreas de Cultura en este sentido”, añadió el músico.

En esa línea, Dani Méndez, bajista del grupo, señaló que “es fundamental el apoyo entre los artistas y las bandas, poder hacer intercambios y conocer gente nueva, bandas nuevas y otros lugares de este hermoso país. Presentarnos con otros músicos nos ayuda a poder salir de Misiones y hacernos conocer un poco más, por suerte tuvimos la posibilidad de conocer muchas bandas y amigos en estos casi 12 años de Nectar. Conocer, aprender, crecer y la camaradería entre colegas es fundamental en esto”, sostuvo.

La banda Nectar además se está preparando para presentarse en el Tereré Fest el sábado 9 de noviembre en la ciudad de Corrientes, juntos a solistas, bandas y Djs de nivel internacional. Para ver todas las novedades de la banda se puede seguir en las redes sociales: @nectarmisiones (Instagram) y Nectar (Facebook).