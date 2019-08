Passalacqua reunió a su gabinete y pidió «redoblar el trabajo y la austeridad»

«Los convoqué para un encuentro breve, para hablar del estado de situación, de lo

que se viene, y de lo que esperamos que se venga», precisó el gobernador Hugo

Passalacqua al abrir la reunión de Gabinete pasado el mediodía de este viernes, en

la Sala de Situación de Casa de Gobierno.

El gobernador centró su discurso en tres aspectos: austeridad y contención del

gasto; redoblar el trabajo en todas las áreas gubernamentales; y en lo político,

reforzar el trabajo militante de cara a las elecciones general del 27 de octubre.

«No voy a abundar respecto a la tremenda crisis que atraviesa el país. Debemos

seguir siendo muy responsables con el manejo del gasto. Tenemos una provincia

ordenada, es cierto, pero eso no significa dejar de profundizar las medidas de

austeridad. Son tiempos muy difíciles, y debemos trabajar para que Oscar (por

Herrera Ahuad, gobernador electo) reciba una administración que le permita orden

y previsibilidad», enfatizó Passalacqua.

Del encuentro, desarrollado a las 12:30 de este viernes y que no duró más de

quince minutos, participaron los ministros y presidentes de entes descentralizados.

No estuvieron presentes el vicegobernador Herrera Ahuad, por estar desarrollando

agenda oficial en el interior de la provincia; el ministro de Deportes, Rafael

Morgenstern; y la Secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, ambos por

asistir a la reunión en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, en el marco

de la presentación en la que cada cartera del Ejecutivo explica las previsiones de

gastos para el próximo ejercicio.

En otro tramo de su breve discurso, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de

«continuar redoblando el trabajo en cada área, siempre estando muy cerca de la

gente, escuchando en la calle, en el pueblo o en el paraje, lo que necesita el

misionero y la misionera».

Por último, se refirió a las acciones en el marco de la campaña por las elecciones

generales de octubre próximo, y remarcó que «el próximo gobernador necesitará

tener representantes en el Congreso que defiendan los intereses de los misioneros,

con énfasis misionerista», insistió al hacer referencia a los candidatos del Frente

Renovador de la Concordia. «Iremos con doble boleta corta: La de nuestros

candidatos a diputados nacionales y la de Alberto Fernández, en la fórmula

presidencial», puntualizó