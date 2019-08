PARA ENTENDER LA ACTUALIDAD DEBE CONSIDERARSE QUE SIEMPRE CONTIENE INTERVENCIÓN DE EEUU

Por Rómulo Pardo Silva ***

Para justificar su dominación sobre otros pueblos el discurso ideológico del poder asentado en Estados Unidos habla que ese país posee una excepcionalidad que lo hace distinto y superior a los otros.





Esa autocalificación política debería complementar siempre la lectura personal del acontecer internacional.

Los grandes medios empresariales no suelen informar de intromisiones estadounidenses en los Estados ordinarios.

– Lula da Silva denuncia que detrás de todo lo que ocurre en Brasil, después del impeachment contra la exmandataria Dilma Rousseff en 2016, está la mano de EE.UU. “Todo lo que está pasando tiene el dedo de Estados Unidos que gobierna a (exjuez y ministro de Justicia) Sérgio Moro más que su esposa”, dijo el expresidente. “El presidente hace payasadas, y el papel del ministro Paulo Guedes es destruir la economía y hacer a Brasil un vasallo dependiente de Estados Unidos. Pusieron a militares retirados en el gabinete para dar garantías, pero yo me preguntó una cosa: ¿Dónde están los militares nacionalistas?”, cuestionó el líder opositor. Hispantv

China ve participación estadounidenses detrás de la agitación en Hong Kong, Rusia en las de Moscú. Las dos no son muy visibles pero en Cuba, Venezuela, Irán, Siria, Palestina, Corea del Norte… se hacen sin ocultamiento.



Un tema en agenda hoy es el triunfo electoral de los peronistas en Argentina, no se dice la derrota de Estados Unidos. En entrevistas a comentaristas los medios les preguntan qué podría pasar en un gobierno entre los dos Fernández y ellos dan respuestas hipotéticas.

En el otro lado después del resultado electoral un articulista puede decir lo que imagina que podría estar haciendo la embajada de USA en Buenos Aires en sus contactos locales incluidos los militares.



No hay ningún lugar del planeta donde no esté actuando el poder del imperio, ya sea en situaciones exitosas, Chile, Colombia, Guatemala, Japón…, o de fracasos, Nicaragua, México, Turquía…



La intervención en Brasil que explica Lula no fue pública, pero era evidente que ocurría. Los medios alternativos debieron darle espacio.



¿Alguien cree que la CIA no está participando en la elección que puede ganar Evo en Bolivia?, ¿o mientras no haya pruebas no existe?

El Orden planetario de los empresarios es insostenible en el tiempo. No les sirve ni siquiera la conquista.



