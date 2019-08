EL SUBSUELO DE LA PATRIA SUBLEVADA

No se puede subestimar tanto, a tantos, durante tanto tiempo. Siempre surge con su cara más sufrida la falta de trabajo, la angustia de no poder llevar la comida a tu mesa, los derechos que nos quitaron.

La deuda que nos dejan, lxs compañerxs detenidos por procesos viciados, la represión y las noticias falsas no alcanzaron para detener la esperanza de un pueblo en busca de su destino.



La memoria histórica de los argentinos dio una lección a los “gurúes de las comunicaciones” que creen que todo empieza y termina en un spot publicitario. Una cosa es prometer en campaña y otra cosa es gobernar con bombas de humo.

Estos funcionarios nos dieron vergüenza cuando no informaban los datos de la elección, esta banda que son los continuadores de los peores momentos de nuestra historia, eran los que decían que iban a mejorar la calidad democrática.

Un Presidente que no tuvo ni la mínima delicadeza de saludar a los ganadores, que responsabiliza de los males que padecemos y la devaluación de la moneda nacional en un 30 % al triunfo electoral. Patético, con un extorsionador profesional al frente del país, es necesario mucha fuerza y convicción para sostener la voluntad popular.

Lo que Macri y sus cómplices se anoticiaron este domingo, es que todavía hay mística, historia, y símbolos, que siempre tienen algo que decir.



Ni el Gobierno, ni el FMI, ni la “Embajada” vio venir que en este país, no se la llevan de arriba sin consecuencias, pero “ojo al piojo”…a no engañarse, todavía no se fueron. Ganamos una batalla, pero seguimos siendo un país en disputa.



El Frente de Todos, dio una muestra de unidad imprescindible para el momento que padecemos. Ahora cabe decirlo que tenemos que prepararnos para una posible crisis de magnitud porque el país podría afrontar un vacío de poder.

Al calor del recuento electoral y a modo de síntesis provisoria, no debemos dormirnos en los laureles, que bien ganados están y que merecen ser festejados pero no debemos dejar de prevenir lo que puede venirse.



Un párrafo especial para Cristina, la muerta política según las predicciones de muchos, enseñó el camino que hoy renueva la esperanza de tanta gente.



Un país al que Alberto Fernández le hizo muy bien cuando anoche dedicó su primer párrafo, como virtual presidente electo, a resaltar que no hay lugar para la venganza.

“El subsuelo de la Patria sublevada” como en el 45 decidió emerger nuevamente, “pleno, en la confirmación de su existencia” supo escribir Sacalabrini Ortiz.

Vamos juntos hacia Octubre, más contentos, más humildes y más convencidos que nunca en que el triunfo es posible. No hay esperanza sin Cristina ni futuro sin Alberto.