«DESAFIO» CONFORT BENEFICIO A UNA AMA DE CASA DE POSADAS

Natalia Soledad Villar (32) resultó beneficiada con una cocina, un smart tv y un microondas, por ser la vigésimo cuarta ganadora de este programa de IPLyC Social. Ama de casa y costurera en una Cooperativa Textil, recibió al equipo de “Desafío Confort” en su casa del barrio Cocomarola Este, en compañía de su esposo Néstor López; su papá, Matías, y sus hijas.

La mujer manifestó su alegría por recibir “estos premios, que no esperaba y felicitó al IPLyC SE por la enorme tarea que lleva adelante”.

Recordó que se anotó en la Escuela N° 609 del barrio San Jorge, en un evento de “Buen día señora” pero que “ya me había olvidado. Es por eso que cuando me llamaron, no creí, pensé que era una broma. Así que después de esto digo que nadie pierda la esperanza. Hay mucha gente que necesita. Nosotros nos alegramos, estamos contentos y agradecidos”.

A través de este programa, el IPLyC SE quiere llegar a las amas de casa y padres de familia sin relación de dependencia. Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden suscribirse a través del formulario que se encuentra en la página www.loteriamisiones.com.ar.

De este programa participan las mujeres registradas como amas de casa y beneficiarias de la pensión única provincial, y las que se registraron en el programa Buen Día Señora. Podrán inscribirse, además, todas aquellas amas de casa o padres de familia que no estén en relación de dependencia o tengan actividad autónoma y CUIT.