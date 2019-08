EL DOMINGO 11, LA QUINIELA MISIONERA CUMPLE 47 AÑOS

47 años después, la Quiniela Misionera sigue sorprendiendo a los apostadores

El 11 de agosto de 1972, después que la Quiniela Misionera se oficializara mediante la apertura de una decena de agencias adjudicadas en Posadas, se realizó el primer sorteo, utilizándose la extracción de bolillas de la Lotería Nacional. 47 años después sigue manteniendo el liderazgo entre los juegos de azar que comercializa la Lotería de Misiones.

El presidente del Directorio del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE), Héctor Rojas Decut, consideró que para el organismo que preside la Quiniela representa un ícono y que, más allá de los 47 años de historia, es el juego más importante que tiene la entidad, con la particularidad del formato que posee para el desarrollo de los sorteos. “Tiene que ver con la presencia y la participación de las niñas cantoras, los locutores, con presentaciones y formas alegóricas de resaltar e informar respecto a los números, la transmisión en vivo, por streaming y redes sociales”, enumeró.

Indicó que, a pesar de los años transcurridos, “representa el 49% de la recaudación por juego que tiene el IPLyC SE, que comercializa juegos propios (la quiniela en sus distintas modalidades y los juegos on line) y de terceros como el Quini 6, el Loto, Tele Kino, que, si bien presentan premios suculentos, no se equiparan con la quiniela, que es la reina. Creo que tiene que ver con el folclore que la rodea. Entendemos que es un juego conocido por generaciones que vienen después de los millennials, es decir, de 36 años en adelante. No obstante, la idea de buscar otras formas de transmisión fue para que los más jóvenes conozcan lo que representa la quiniela”.

Manifestó que, de a poco, “tratamos de acomodarnos a la realidad que nos toca. Siempre decimos que no es una opción, sino que es necesario que estemos a la altura de las circunstancias. El Instituto sufrió una transformación e innovación en el aspecto tecnológico, y el uso de sus medios y recursos, para que eso suceda”.

Sostuvo que el juego nació con el hombre y que es importante que el Estado lo regule para seguridad y garantía de los usuarios, y para otorgarle la finalidad social que persigue la recaudación. Desde el inicio de la gestión, “tratamos de llevar esos recursos a la gente de manera directa e inmediata, más allá de las cuestiones legales establecidas estatutariamente que tienen que ver con la distribución de utilidades en favor de los ministerios de Educación, Salud Pública, Desarrollo Social, la Dirección de Asuntos Guaraníes, y el SiPTeD. A su vez, tenemos una activa participación en la sociedad. Entiendo que como empresa que somos tenemos que insertarnos, interactuar con la comunidad y estar atentos a la demanda social”.

Aseguró que la Quiniela “sigue siendo nuestro caballito de batalla y así lo vamos a conservar. De la experiencia que tuve en otras provincias, puedo decir con absoluta certeza, que Misiones es vanguardista con lo que tiene que ver con su producto de quiniela por el formato que tiene y por la incorporación de tecnología e innovación permanente. Innovación no significa dejar de lado el recurso humano, que cuidamos por sobre todas las cosas. Innovar significa adaptarnos a la tecnología y a las formas de comunicación que se presentan actualmente”.

Más allá de los cinco sorteos diarios (La Primera Matutina, Matutina, Vespertina, Nocturna y Nocturna Plus), con los años se fueron incorporando distintas modalidades como la Poceada y la Triplona, con formatos para brindar una propuesta de juego más importante, y la Instantánea, pensado en un público más joven, que busca en el uso de las redes y su forma de comunicación es la inmediatez.

Rojas Decut admitió que la generación de fuentes de trabajo es una de las cuestiones que “nos moviliza”. La Red de Ventas del Instituto se conforma por 178 agencias distribuidas en toda la provincia y 77 sucursales que, a su vez emplean, más allá de la familia del agenciero y sus dependientes, a vendedores que son cuentapropistas, y representan a un núcleo cercano a las 1500 familias. “Esto es solamente en la Quiniela, sin perjuicio de las otras actividades que tiene el IPLyC SE sea a través de los casinos o los juegos tercerizados”, acotó.

Como parte de los festejos del 47 aniversario de la Quiniela Misionera, este sábado 10 habrá sorteo extraordinario durante la Quiniela Matutina y la Nocturna Plus, que pagará 700 veces a las tres cifras del primer premio.