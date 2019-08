ARIEL GARBARZ: “ESTÁ TODO ARMADO PARA MANIPULAR ELECTRÓNICAMENTE LOS VOTOS»

Por Gabriel Russo ***

Así lo denunció el ingeniero en Telecomunicaciones Ariel Garbarz, al revelar cómo el gobierno tiene todo preparado para manipular la herramienta que le posibilita cometer el fraude electoral por medio del software.



El antídoto que recomienda Garbarz es “que los fiscales tomen foto con su celular de las actas de escrutinio originales antes de que se digitalicen, para luego poder compararlas con la información oficial”.

Ante el comentario de una maniobra tramposa de Cambiemos como única posibilidad para conseguir el triunfo electoral de la fórmula Macri-Pichetto, el ingeniero reveló detalles desde su perspectiva como Fiscal informático con amplio conocimiento en la rama de las telecomunicaciones, de cómo pretenden adulterar los resultados:

“Con esta innovación tecnológica que nunca se utilizó en comicios anteriores, que consiste en usar un software en las 15 mil escuelas para digitalizar y trasmitir las actas de escrutinio y los telegramas, directamente desde las 15 mil escuelas , hacia los dos centros de cómputo que va a haber el día del comicio. En la ficha técnica de ese software-amplió el especialista-, que fue publicada en su sitio web dice claramente que “una vez que se digitalizan todas las actas de escrutinio-aproximadamente 90 mil en todo el país porque van a ser 90 mil urnas-, el software ofrece a quien lo controla, la posibilidad de transformar y manejar esa información”- así dice textualmente la ficha técnica esto es lo que ocasionó esta concesión de parte, que la Fiscalía General número 1 a cargo del Dr. Di Lello abra una causa por posible fraude electrónico en la primera vuelta en octubre.

Al pedirle mayor aclaración para la audiencia, Garbarz aportó: “en las escuelas, cuando vaya a votar la gente no va a notar ninguna diferencia, los fiscales y presidentes de mesa van a hacer la tarea que siempre. La posible adulteración de los votos, se produce después de que se contaron los votos, se volvieron a cerrar las urnas, se confecciona en cada mesa de votación el acta de escrutinio, y esa acta va a pasar a través de un software que lo va a digitalizar y a manipular, antes de que llegue al centro de cómputo.



Por más que pongamos varios fiscales en la Mesa, es lo mismo…

“Es lo mismo-asintió el ingeniero-, la diferencia de tener fiscales y por eso estamos pidiendo la mayor cantidad de fiscales posibles, es que el fiscal tiene la posibilidad antes de que esa acta de escrutinio se digitalice y se trasmita, sacarle una foto con su celular y después comparar esa foto con lo que se publique en la página web del Ministerio del Interior para ver si coincide o no.



¿La recomendación sería tener muchos fiscales, si son jóvenes mejor, o que entiendan, sacar la foto, comparar…?



Sí, y una vez que sacó la foto enviársela a cada fiscal partidario que tiene un contacto, a veces es el fiscal general, o el apoderado del Partido o simplemente un militante de la misma fuerza, enviar a través de whatsapp, que casi todo el mundo sabe manejar y lo he comprobado que muchísima gente adulta sabe sacar foto con el celular y mandarla por whatsapp.



Más adelante el ingeniero aclaró:



“Una vez enviada la foto, si se comprueba que hay diferencia en los datos, se formula la denuncia correspondiente que va a tener efecto, no en el escrutinio provisorio ese día, sino la justicia lo va a tomar en cuenta para el escrutinio definitivo.



¿Hay posibilidades de parte de los fiscales de evitar o controlar ese software?

“No hay posibilidades porque los fiscales informáticos –yo soy uno de ellos, de Unidad Ciudadana- y mi tarea es estar en el Centro de Cómputo en el Correo y controlar. No lo podemos hacer porque el código fuente de este software es secreto y las presentaciones que hicieron los apoderados del PJ y Unidad Ciudadana, previas a que se constituya el Frente de Todas y Todos, cayeron en saco roto, es decir, la justicia no dio vista a que esos códigos se abran, son cerrados, secretos y los auditores o fiscales informáticos, si no tenemos el código fuente no podemos hacer auditoría-acotó-



Por eso– remarcó Garbarz- lo que necesitamos son los resultados: foto del acta original, y comparación con el publicado después en la web oficial que se llama www.resultados.gob.ar.



¿Se están juntando firmas por la web para apoyar tu denuncia. Cómo va la campaña?

Se juntaron casi 18 mil firmas para peticionar a las autoridades. De todas maneras la decisión va a quedar en manos de la justicia. La Cámara Nacional Electoral ya dijo que no es competencia de la justicia electoral el escrutinio provisorio, es decir ellos van a intervenir solo en el escrutinio definitivo.



¿Estás yendo por todo el país?



Sí, estuve en el Sur, en Mendoza, Neuquén, Tucumán, ahora voy a Córdoba.



¿Cómo reacciona la gente. Temen a un fraude?



Todos están convencidos de que la única forma que puede ganar la fórmula Macri-Pichetto, es haciendo fraude. Las propias consultoras que trabajan para el gobierno ya están diciendo que hay 9 puntos a favor de la fórmula Fernández-Fernández, las otras dicen que hay 11 puntos, y es una diferencia muy grande y de aquí a octubre es casi imposible que desaparezca esta diferencia. Todos los indicadores y estimaciones son, o se va a mantener o ampliar. La única forma de eliminar esa diferencia, es haciendo fraude. Cuando ven que el software admite la posibilidad de manipular los votos, cuando ven que va a haber dos centros de cómputos paralelos cuando siempre hubo uno solo, ahora uno en Barraca y otro en Monte Grande , cuando ven que el gobierno sacó del padrón a la mitad de los empadronados de 16 años ,- después la justicia obligó a que los ponga-, cuando ven que el gobierno quiere sacar las PASO porque es una encuesta abierta donde ya se puede estimar cómo van a ser los resultados, y obviamente al gobierno no le conviene, porque contrastaría claramente con el fraude que tienen organizado.

¿En estas elecciones cambiaron la empresa que da la logística, y el Correo argentino les anunció que no deben ir a hacer lo que hacían siempre?

Lo que se hizo fue asignar exclusivamente personal del Correo a la logística física, es retirar las urnas, las actas de escrutinio, los telegramas y trasladarnos y custodiarlos, es decir, con los papales sí va a intervenir personal de Correo, pero en toda la logística informática en los dos centros de Computo no, están contratando personal a través de una Agencia y desafectaron a los especialistas del Correo para el control informático, justamente es allí donde se necesitaría que se controle lo que se va a hacer. Así que hay una Agencia privada que está tomando datos de muchísima gente que está haciendo cola ahí para trabajar como Data Entry, se necesitan miles, el doble de los que se usaron siempre, y para nosotros los fiscales informáticos, nos dificultan una vez más la tarea, porque nosotros podemos fiscalizar en un Centro de Cómputo, pero no en dos a la vez. Tendríamos que tener el doble de fiscales informáticos, cosa que no tenemos, es decir está todo armado para manipular electrónicamente los votos.

Están haciendo denuncias por la selección de las autoridades de mesa. De varios partidos políticos indican que habría modificaciones, y temen que pongan a militantes Pro como presidentes de mesa. ¿Esto puede ser?



Es altamente probable porque ya lo están haciendo. Están poniendo a militantes Pro en todas las etapas de informatización, desde las 15 mil escuelas hasta los centros de cómputo, así que no extrañaría que hagan lo mismo con los presidentes de mesa porque son los que deben autorizar al empleado que mande correo argentino, sea de ahí o sea tercerizado, a que escanee, digitalice y trasmita el acta de escrutinio que es el documento legal y cuyo responsable es el presidente de mesa.

O sea la trampa se huele. Y no extrañaría que el resultado sea 52 a 48 porque ese número lo dio Macri…



Lo anunció Macri. Lo recuerdo perfectamente. También volvió a anunciar que van a ganar en primera vuelta, Pichetto también lo dijo y están muy convencidos de eso, a pesar de que todas las consultoras dicen todo lo contrario, con esta gran diferencia que hay en las encuestas, así que estarán convencidos que tienen la herramienta adecuado para lograrlo.



http://www.agenciacomunas.com. ar/ariel-garbarz-esta-todo- armado-para-manipular- electronicamente-los-votos/