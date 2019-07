TÉCNICOS DE TABACO TRABAJAN CON DOCENTES EN POS DE UNA CHACRA SEGURA

Lograr la toma de conciencia acerca de los riesgos para los niños, sobre todo en los hábitos, desde lo más sencillo como lavarse las manos. La clave es reconocer un riesgo. Esto nos da la oportunidad de minimizar el daño

Continuando con los cursos de capacitación para docentes de zonas tabacaleras denominado “Fortalecimiento de Acciones Agro Educativas, se dictó este lunes en Leandro N Alem, el cuarto encuentro donde la temática principal fue “Una Chacra Segura”. La misma contó con la participación de un centenar de educadores del nivel primario y secundario.

«Desde la Subsecretaría de Tabaco, se trabajó con los docentes en la toma de conciencia acerca de los riesgos para los niños, sobre todo en los hábitos, desde lo más sencillo como lavarse las manos, indicó Diego Teza Ingeniero Agrónomo y disertante del curso.

“Queremos que los niños cumplan con su asistencia y en la escuela, entendemos que los chicos pueden colaborar con las tareas en la chacra pero siempre y cuando sean tareas livianas y que no afecten a su salud.

Además el profesional destacó que “la clave es reconocer un riesgo; esto nos da la oportunidad de minimizar el daño y conseguir una calidad de vida dentro de las actividades diarias en la chacra.

Se puede generar un cambio cultural?

Una de las docentes que participa del curso de capacitación aportó comentó que se debería plantear a nivel general si realmente queremos generar un cambio, ya que todo avance comienza cuando verdaderamente lo deseamos. Los cambios no se ven inmediatamente sino que con el paso del tiempo expresó la docente; Nosotros como educadores tenemos la suerte de trabajar en una escuela rural, vemos el potencial que las chacras tienen, quizá hoy no se esté viendo el valor que realmente poseen. Es importante que los chicos terminen sus estudios, los que no pueden realizar una carrera universitaria podrían aprovechar el espacio de su chacra y alcanzar su mayor rendimiento, ya también sería una salida laboral, pero siempre tomando las precauciones que aprendemos en las capacitaciones y no desertado la escolaridad. Explicó

Este taller se encuentra dentro del marco del Convenio de Cooperación y Asistencia Interministerial “Cuidando la Calidad de Vida de la Familia Tabacalera”, en materia de salud, desarrollo social, educación y cuidado del ambiente, destinada a docentes de zonas tabacaleras su principal objetivo es resignar la importancia del cuidado y defensa del medioambiente . Y los capacitadores son la Licenciada en Psicopedagogía Patricia Osuna y el Ingeniero Agrónomo Diego Teza. Con el aporte de otros profesionales de diferentes campos para así obtener una mirada fortalecida de Misiones.