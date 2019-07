​»NO VAMOS A TOLERAR QUE SE TRAICIONEN LOS INTERESES SAGRADOS DEL PUEBLO DE MISIONES», EXCLAMÓ PASSALACQUA EN EL ACTO POR LA INDEPENDENCIA NACIONAL

“Nuestros diputados cuando vayan a Buenos Aires, deben ir –y si no, rendirán cuenta acá- a representar la soberanía de los misioneros, no de ningún interés de afuera de Misiones, solamente el de la gente que está hoy acá, que nos sigue por los medios, no vamos a tolerar que se traicionen los intereses sagrados del pueblo de Misiones”, dijo el gobernador Hugo Passalacqua en parte de su mensaje por el día de la Independencia, durante el acto central que se realizó en la avenida Costanera de Garupá.



El mandatario provincial encabezó la ceremonia central este martes 9 de julio, junto al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad; el intendente local, Luis Ripoll, la gran mayoría del Gabinete provincial, autoridades militares y numeroso público presente en el principal paseo de la localidad cercana a la capital provincial.

Passalacqua refirió hechos que constituyen partes no reconocidas oficialmente de la participación de las provincias en la historia nacional y actualizó el reclamo de siempre: ​​“Los misioneros sentimos que están en deuda con nosotros…esa siesta del 9 de julio (de 1816) ​​se rompió con la metrópoli, tal cual dice el acta; nosotros no queremos romper nada, pero queremos que la metrópoli (Buenos Aires), después de siglos, se fije en Misiones como un hecho soberano, nos corresponde esa libertad, esa independencia… Esa soberanía es nuestra, es de ustedes, es del pueblo de Misiones, nos lo ganamos todos los días, trabajando; no se nos puede ignorar más, ​​no podemos mandar tres pesos a Buenos Aires para que vuelva uno…no es justo”.



Bajo un sol radiante que espantó el frío de los últimos días en la región, una multitud acompañó la ceremonia que se organizó en homenaje a la Patria y que tuvo como es de rigor, en la voz del alumno Lucas Ortt, de la Escuela 930, el recitado de la “Payada a la Independencia”, además de las protocolares canciones y ofrendas y las palabras alusivas del jefe del gobierno anfitrión, el intendente Ripoll. El cierre fue con un desfile cívico militar.