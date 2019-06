SEGUNDA VÍCTIMA FATAL A CAUSA DE DENGUE EN LO QUE VA DEL AÑO EN FOZ DE IGUAZÚ

Por El Independiente Iguazú ***

La Secretaría de Salud de Foz do Iguaçu confirmó este miércoles la segunda muerte por dengue del año, que ya registra 7 mil casos de la enfermedad, con 1.500 confirmaciones. De estas personas, 800 fueron hospitalizadas y ocho adquirieron la más grave de la enfermedad (hemorrágica).



La segunda víctima es un hombre de 55 años, que presentó síntomas de la enfermedad y buscó atención en el sistema único. La responsable de las Arbovirosis de la Vigilancia en Salud, Mara Rípoli, informó que el paciente poseía una enfermedad crónica, que fue agravada por el virus del dengue.



«Las personas que tienen alguna enfermedad crónica son las que tienen la enfermedad potencializada cuando toman el dengue. «Él tenía una hipertensión no tratada», dijo.

Mara resaltó que todos los casos notificados pasan por una consulta y seguimiento, lo que acaba sobrecargando el sistema de salud del municipio, como las unidades básicas de salud, UPAs y Hospital Municipal. «El dengue es una enfermedad grave y mata. «Tenemos que enfocarnos en la prevención», finalizó.



Dengue en Paraná

La Secretaría de Estado de Salud confirmó el martes (25) más tres muertes por dengue en el Estado. Los casos se registraron en los municipios de Ibiporã, un hombre de 85 años; Londrina, una mujer de 59 años, y Foz do Iguaçu, un hombre de 55 años.

El informe semanal publicado en este martes totaliza 20 muertes causadas por la enfermedad en el período de agosto del año pasado hasta ahora: 7 muertes fueron registradas en el municipio de Londrina, 3 en Cascavel, 3 en Loanda, 2 en Foz do Iguaçu, 2 en Maringá, 2 en Ibiporã y una muerte fue registrada en Cafelândia.

El análisis de los datos apunta que 12 muertes son del sexo masculino y 8 del sexo femenino. Las franjas de edad predominantes se sitúan entre 50 y 59 años y 80 y 89 años.

El Paraná registra hoy oficialmente 16.402 casos confirmados de dengue; son 1.006 más que la semana pasada, que apuntaba a 15.396. El Estado alcanza 77.365 casos notificados.

El boletín muestra 72 municipios en epidemia, o sea, presentan incidencia proporcional de 300 casos por 100 mil habitantes.

Otros 63 municipios siguen en alerta de epidemia, lo que ocurre cuando la tasa de incidencia igual o superior a 100 casos por 100 mil habitantes es alcanzada.



«Los números comprueban que, incluso con la llegada del invierno, no podemos» bajar la guardia «y la Secretaría convoca a la población a adoptar, de forma permanente, las medidas de combate al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, enfermedades que pueden generar otras enfermedades, como por ejemplo la microcefalia «, afirma Raul Junior Bely, de la Gestión de Información de la Secretaría de Salud.



«La recomendación es no descuidar ningún día del año de nuestras casas y patios y, incluso con la caída de las temperaturas, no dejar agua parada para no dar oportunidad al mosquito a reproducirse», agregó Raul Bely.

El monitoreo del dengue apunta que más del 60% de los criaderos del Aedes aegypti, transmisor del dengue, están en las residencias.



Con información de la Agencia Estatal de Noticias.



