Regresa Nihilismo: Punk Rock de la vieja guardia este sábado en Posadas

Míticos punks de la vieja ola y anti-todo, como hace 20 años, los Nihilismo regresan a Posadas este sábado, en La Bionda y junto a Los Simples, Los Rotten y Deadly, un cartel variado, compacto y no apto para aburridos.

“La música que no se escucha en festivales, las canciones que no se pasan en la radio, el estilo que no es «tribu urbana»… el odio de los que no aceptan tu libertad, las mentiras de los que no te quieren, las verdades de los que no se quieren callar, los elegidos de los rechazados, la voz de los diferentes. Los sucios, los feos, los pobres, los raros. Los despojados de virtudes, los repletos de defectos” Esos son los Nihilismo, eso es el punk rock argento y eso es lo que traerán el próximo sábado cuando el bunker contracultural de Av. Mitre casi Corrientes sea testigo, una vez más, de una reunión de desclasados locales.

Bebiendo del mismo jarro que alguna vez bebió el Flema del querido y extrañado Ricky Espinoza, Nihilismo es un cuarteto de punk rock argentino, oriundo de la zona sur del Gran Buenos Aires y formado en el año 1999. Junto a ellos, y no con menos trayectoria ni punk en la sangre, estarán Los Simples, Los Rotten y Deadly, que suenan cada vez más Noise y menos Crew.

“Tres notas desafinadas, pocas cualidades artísticas, no importa si es en una pieza, un galpón, una casa, un patio, una sala de ensayo vieja y fea. Ni grandes escenarios ni bonitos lugares. No interesan ni los instrumentos; sin batería, sin equipos, sin micrófonos, no importa. Nuestra voz, aunque muchos la quieran callar, esta ahí por y para siempre, porque ustedes son los que toman lo nuestro y lo hacen suyo. Detrás de cada cover, remera, tatuaje, bandera, pintada, ahí están ustedes. En cada pogo, en cada recital, en cada lugar. Este es nuestro punk”. Eso es Nihilismo, y hace 10 años que no tocan en Posadas. Vale la pena volver a creer.