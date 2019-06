CON EL PREMIO DE “DESAFÍO CONFORT”, REFORZARÁ SU EMPRENDIMIENTO DE CUPCAKES

Se trata de Natalia Monteiro (33), que recibió una cocina, un smart tv led y una microondas, por ser la vigésima ganadora de este programa de IPLyC Social. Agradecida, comentó que con estos electrodomésticos reforzará su emprendimiento de cupcakes. Con esta actividad, ayuda a los ingresos de la economía familiar. “Estoy muy orgullosa que el IPLyC SE reconozca mi tarea como ama de casa porque el trabajo que hacemos es muy importante para construir una mejor sociedad”, manifestó. Añadió que además de mantener la casa y cuidar a la familia, “una puede generar un proyecto y salir adelante. En mi caso me volqué a los cupcakes”. También hace tortas, tartas de frutas, pastafrolas y “tuve éxito». Dijo que «necesitaba un microondas para derretir el chocolate. Estos sorteos ayudan a las familias y estoy sumamente agradecida. Me anotaron hace mucho tiempo y cuando recibí la noticia no podía creer”.

A través de este programa, el IPLyC SE quiere llegar a las amas de casa y padres de familia sin relación de dependencia. Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden suscribirse a través del formulario que se encuentra en la página www.loteriamisiones.com.ar.

De este programa participan las mujeres registradas como amas de casa y beneficiarias de la pensión única provincial, y las que se registraron en el programa Buen Día Señora. Podrán inscribirse, además, todas aquellas amas de casa o padres de familia que no estén en relación de dependencia o tengan actividad autónoma y CUIT.