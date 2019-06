Llega Danny Howells, el más rocker de los DJs

El británico forma parte de la elite de la música house mundial, y llega por primera vez al litoral argentino para regalar una nueva noche BPM Club en La Cabaña del Complejo La Aventura. Será el próximo miércoles 19, en la previa del Día de la Bandera. Warm Up: Oscar Sachnik & Mr. Romero.

Danny Howells ha roto varios paradigmas de la música bailable, manteniéndose siempre delante de las tendencias y modas cambiantes en la música, tanto en su faceta de DJ como de Productor, algo que ha logrado desde que irrumpió en el universo del house a finales de los 90s. Con su aspecto desgarbado, sombreros extraños y camisas más raras aún, si tocase rock, sería un rock star, pero como hace música “house”, bien podría inventarse un nuevo término para definirlo. Definitivamente, Danny Howells es el más rocker de los DJs.

Danny, a pesar de su vastísima discografía, no produce nuevos materiales “sólo para mantenerse en la cima”, sino que lo hace cuando siente que tiene algo nuevo que decir (por suerte para todos los clubbers, eso sucede muy de seguido). Tampoco se puede decir que las redes sociales y la fama lo seduzcan de sobre manera, sino que,siguiendo el ritmo de la música house en silencio, se ha mantenido como uno de los DJs más cautivadores del mundo, dándole texturas orgánicas y sedosas a la parafernalia electrónica. Si a eso le sumamos su impecable selección y lectura del espíritu y atmósfera de cada pista que visita, terminan enmarcando a un DJ con un estilo distintivo e irrepetible… y esta víspera del Día de LA Bandera, todos los BPM clubbers podrán disfrutarlo.

Posadas: ESSO Shop (La Rioja y San Lorenzo), 24 Kilates (Entre Ríos 2324), Autoservicio Pitter (Entre Ríos y 3 de Febrero)

Encarnación: Compugraf Informática (Juan L. Mallorquín esq. Villarica)

INTERNET: comprasmisiones.com.ar

Remixes //

CDs / DJ Mix Compilation //

