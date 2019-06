HOSPITAL ESCUELA: INSTAN A LA COMUNIDAD A CANCELAR TURNOS A LOS QUE NO PODRÁN ASISTIR PARA LA ATENCIÓN

La Gerente Asistencial por Subrogación del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, Dra. Dalila Bühl informó que registran alrededor de un 30 % de ausentismo de pacientes en los turnos solicitados. De 100 personas, 30 no se presentan al turno y no comunican su deserción.





En este sentido agregó “existen en el Centro Asistencial especialidades críticas, por contar con pocos profesionales, en estos casos los turnos son escasos, por lo que pedimos a la comunidad que avisen con tiempo, por lo menos 48 horas antes, cuando no podrán asistir al turno, para no quitar la posibilidad de atención a otro misionero que lo necesita”.

Al tiempo que remarcó “la idea es que entre todos podamos mejorar el funcionamiento del Hospital Escuela, para llegar con las prestaciones a la mayor población y con la mejor calidad posible”.

Finalmente, recordó la importancia de actualizar los datos de contacto en el Hospital Escuela, para estar comunicados, en el caso de que el Centro Asistencial deba cancelar el turno por algún motivo.



Para cancelar turnos en el Hospital Escuela, comunicarse a los teléfonos:

0376-4443700 opción 1

o WhatsApp 376-4394832