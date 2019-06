PASSALACQUA : “ESTE ES UN PROYECTO DE MISIONES, PARA MISIONES Y POR LOS MISIONEROS”

Rodeados por cientos de militantes, los integrantes de la cúpula del Partido Renovador celebró en el centro posadeño el triunfo en toda la provincia que eligió a Oscar Herrera Ahuad y a Carlos Arce como gobernador y vice para el período 2020-2023 y a una lista de diputados que encabeza el actual gobernador Hugo Passalacqua.

Más del 70 por ciento de los votos se orientaron a la fórmula propuesta por el espacio político que gobierna en Misiones desde 2003 y a pesar de los sobrados motivos para festejar, el presidente del partido, Carlos Rovira, abrió la conferencia de prensa brindada después de las 22, manifestando: “Vengo con el menor de los ánimos, no triunfalista, porque tamaño apoyo que han recibido Oscar y Carlos y también la gestión brillante de Hugo Passalacqua, no nos alienta a otra cosa sino a un mayor compromiso”, dijo y desató la algarabía de los presentes.

Passalacqua a su tiempo, resaltó el “momento histórico” que se vive, con el resultado obtenido y presentó una síntesis de los argumentos que lo llevaron a esa conclusión, al momento de “tratar de desentrañar por qué la gente orientó el voto con tanta masividad hacia la Renovación”. Citó entonces como el primero de ellos el reconocimiento de la población al trabajo realizado en conjunto con Oscar Herrera Ahuad desde la vicegobernación, por “haber campeado y estar campeando una situación difícil”. En segundo lugar, atribuyó estos resultados al mensaje que se envía desde el espacio político al que pertenece: “Es un mensaje de paz, de cariño, de contención, que la cosa no está para pelearnos fácilmente, que había que empujar todos juntos…y así lo hicimos y el pueblo observó que hicimos todo lo que pudimos. No somos como en Buenos Aires, acá no hay grieta…esto es Misionerismo puro, este es un proyecto de Misiones, para Misiones y por los misioneros”, fue su explicación.

Como tercer argumento –fiel a su costumbre de incluir algo de portuñol en su discurso- Passalacqua atribuyó los resultados a la “baita fórmula” constituida por Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce, “dos médicos, sensibles, trabajadores y buena gente”.

El electo vicegobernador y actual titular del Instituto Provincial del Seguro, Carlos Arce, agradeció el llamado del Partido a integrar la fórmula y comprometió su trabajo incansable para cumplir con los objetivos trazados por la Renovación, siempre “cerca de la gente”.

Finalmente, un cauto, serio y emocionado nuevo gobernador de los misioneros agradeció especialmente a todos los candidatos y militantes renovadores “que llevan la lealtad, que nos ayudan, nos acompañan, llevan la palabra del trabajo”. Convocó a todos los que participaron en esta elección y no pertenecen al espacio, a sumar sus ideas para “llevar las mejores soluciones a la población de Misiones”.

Los electos nuevos integrantes del Poder Ejecutivo provincial no dejaron de destacar que los porcentajes logrados en este nuevo acto eleccionario indican que hubo muchos nuevos votos destinados a la fórmula gobernante y agradecieron a los jóvenes que se animaron a votar y sumar su trabajo militante. “Desde mañana, a seguir trabajando”, señalaron.

