GARAY VUELVE A DOS DE MAYO: “TENEMOS UN PLAN DE TRABAJO, SABEMOS COMO HACERLO”

José Luis Garay, volverá a la intendencia de Dos de Mayo, municipio que ya gobernó antes de asumir como ministro del Agro de la provincia.

Con el 41,32 por ciento de los votos, se expresó conforme con los resultados aunque admitió que los esperaba por el contacto con la gente.

Indicó que en su decisión de presentarse nuevamente como candidato a la intendencia fue clave un relevamiento previo para conocer la intención de voto de la gente. Ante la pregunta de, a quién votaría si él no se presentaba, la respuesta era favorable a un candidato del Pays.

“Decidimos presentarnos para defender al municipio, corríamos riesgo de perderlo a manos del Pays, queríamos mantenerlo dentro del Frente Renovador porque hicimos mucho trabajo en todos estos años”.

En las elecciones legislativas del 2017 el Frente Renovador le ganó por 300 votos al Partido Agrario y Social.

“De ahora en más viene la tarea de profundizar un plan de trabajo, sabemos cómo hacerlo, aunque hay mucho de base por mejorar”.

Garay aclaró que para administrar la comuna cuenta con un grupo de cinco, seis personas de confianza, y agregó que no se caracteriza por tener un gabinete amplio.

“Yo me involucro mucho, trato de estar yo siempre y me dedico a la tarea de atender las demandas de vecinos. Seguramente estarán algunos jóvenes, pero no suelo contar con un gabinete numeroso”.