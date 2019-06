PASCUALINA CURCIO: «EL IMPERIALISMO NO ENTIENDE LA RESISTENCIA DEL PUEBLO VENEZOLANO»

Cada vez que el ataque económico del imperio recrudece contra Venezuela, muchas miradas se dirigen, a manera de consulta, hacia la economista Pascualina Curcio, una de las mejores analistas de lo que ocurre en ese aspecto en el país caribeño.



Con una buena cantidad de libros ya publicados y reconocida como alguien que escribe de temas económicos con fluidez y claridad, Pascualina ha venido dando pautas propositivas sobre cómo enfrentar a quienes quieren destruir Venezuela Bolivariana generando ataques a la divisa, produciendo desabastecimiento y monitoreando, como ocurre en la actualidad, un bloque criminal.

Hablamos con Pascualina Curcio hace muy pocos días en México adonde concurrió como parte de la delegación venezolana al Seminario Internacional del PT de ese país.



-¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo de la brutal guerra económica que está librando el imperio contra Venezuela?

-En primer lugar, no hay que desconocer que hay una situación compleja en Venezuela en lo económico, incluso en lo político, por de toda esta ofensiva que se esta viviendo, lo importante es identificar las causas que esta originando esta situación. Sabemos que desde 1999, cuando comienza el mandato de Chávez, Venezuela ha sido una amenaza inusual y extraordinaria, no porque tengamos las armas más novedosas del mundo, sino porque nos enfrentamos al imperialismo y decidimos ser independientes y soberanos. Desde ese momento estamos siendo agredidos y el ataque se intensificó a partir del 2013. Repito, nuestra dignidad para pararon frente al imperio es la causa fundamental, no es que sea el único factor, pero eso lo que está determinando la situación que estamos viviendo los venezolanos. Esa situación de escasez de algunos alimentos y de los medicamentos está originada en mecanismos que buscan alterar la distribución de estos bienes, llevarlos a los mercados informales, venderlos con sobreprecio.

Hemos dicho que la inflación que también ha afectado a la población venezolana, particularmente a la clase trabajadora asalariada, lo está haciendo en el momento en que se deteriora el salario real, Nuestros enemigos señalan que esto se debe a un supuesto modelo socialista fracasado, lo cual es falso. La inflación está siendo generada, inducida, con una manipulación criminal del tipo de cambio, nos han manipulado el tipo de cambio 3.500 millones por ciento desde el 2013 hasta ahora. No es que no ha pasado nada en el país desde el punto de vista económico, pero en absoluto en esa proporción para explicar que nuestro bolívar realmente se hubiese depreciado en cifras de esa magnitud. Se trata totalmente de una manipulación política que al alterar los precios de los bienes importados y los costos de producción genera esa hiperinflación.

Además, las medidas coercitivas unilaterales que están impuestas por Estados Unidos, e incluso desde otros países, contra el pueblo venezolano, no son solo contra un gobierno, no es contra la economía para disfrazarlo, es contra el pueblo venezolano.



-Incluso contra los que adversan al gobierno de Maduro…

-Contra todos, y la hiperinflación también, o sea, afecta a toda la población. Si lo queremos ver desde el punto de vista de clase, ha llegado a un punto en que, sobre todo los pequeños productores de bienes no esenciales muestran sus quejas por toda esta situación porque es un tema de incremento de precios importante.

Debido a estas medidas coercitivas, a la fecha hemos hecho unos estimaciones, están en alrededor de 21.000 millones de dólares de perdida, que incluyen que nos robaron, en un acto de pillaje de la filial Citgo, unos 7.000 millones de dólares en activos y 11.000 millones de dólares en perdidas de las transacciones comerciales. También 1.200 millones de dólares que nos bloquearon en oro en el Banco de Inglaterra, 1.600 millones de dólares en Euroclick. Después, a eso se le suman, por ejemplo, lo que nos implica mantener los buques con alimentos y medicamentos más del tiempo previsto en el mar para que no entren en puerto venezolano, eso implica costos de fletes, perdidas en los mismo productos, el mismo costo de tener que migrar del dólar en el momento en que nos bloquean con el sistema SWIFT a otra divisa, las perdidas de los bonos de la deuda o de la República. Todo eso suma 21.000 millones de dólares y hay que agregarle que hemos estimado el retroceso económico por el ataque a la moneda. Cuando ellos atacan la moneda no sólo generan hiperinflación, sino que contraen la producción. Si no nos hubieran atacado la moneda estos últimos años habríamos producido con un precio del petróleo promedio, incluso con los 22 dólares el barril, 51.000 millones de dólares más. A eso hay que sumarle que también han venido trabajando dentro de la empresa petrolera no solo con los precios, sino también con la producción en sabotajes internos.

Todo, las medidas coercitivas, el ataque a la moneda, las perdidas por exportación de petróleo suman 114.000 millones de dólares. Para tener una referencia, el producto interno bruto de Venezuela de un año más o menos, con un precio del petróleo de 45 dólares, está alrededor de 130.000 millones de dólares. O sea, equivale a la producción de todo un año prácticamente, pero también significa que nosotros con 4.000 millones de dólares, o un poquito más, importamos medicamentos y alimentos para toda la población para un año. Si uno divide los 114.000 millones entre los 4.000 millones, generaría una importación de medicinas y comida para 26 años. Esto muestra el impacto de esa perdida económica en cuanto a los bienes y el acceso a la población.

Esa es la situación, y lo importante es rescatar cual es la causa determinante, sin desconocer que hay fallas, errores, que además uno espera que los haya porque en el tránsito de un modelo socialista no hay manuales, menos si estás siendo agredido y asediado como les ha ocurrido a todos los países que han decidido avanzar hacia ese modelo.

-¿Desde ese punto de vista, en este mismo momento, cuáles serían las propuestas de urgencia que habría que hacer para enfrentar esta guerra?

-En el tema de las transacciones comerciales con otros países para el tema del bloqueo financiero y el embargo comercial, ya ha habido, incluso más que propuestas, importantes avances: el fortalecimiento de alianzas con países como China, Rusia, que no son cualquier país, con India en el tema de medicamentos, Irán, Turquía. Es decir, fortaleciendo las relaciones comerciales para el abastecimiento en la coyuntura, sobre todo en el tema de alimentos y medicamentos, que es lo más urgente, pero incluso también convenios para la producción interna. En el tema del bloqueo financiero, para sortearlo también se ha migrado a transacciones con el yuan o incluso con convenios bilaterales que terminan siendo trueques, pero que nos permite vender petroleo y recibir otros productos.

En lo interno, en el tema de la hiperinflación y el ataque a la moneda, hay una propuesta que hemos venido presentando que tiene dos derivendos aspectos. Uno, incrementar las reservas internacionales para fortalecer la moneda. Nuestros ingresos son por petróleo principalmente, pero nosotros tenemos una forma de aumentar las reservas internacionales, que pocos países tienen, con el oro, porque Venezuela ahora es el segundo país con reserva de oro. No es casual parte de este asedio, y para comprar oro, que nos lo cuentan como reserva, no tenemos que dar dólares ni euros pues lo tenemos dentro, es decir es llevar ese oro al Banco Central y monetizarlo para que aumenten las reservas. Eso fortalece la moneda y, por lo menos, disminuye el riesgo de ataques a la moneda.

Lo otro, pasa por respaldar el bolívar en oro. Es decir, por una cantidad específica de bolívares respaldando en tanto oro que esté en el Banco Central en términos de cantidades. Si hay 100 bolívares circulando y hay 100 onzas de oro, cada bolívar equivale a una onza, eso es en términos monetarios, dependiendo del precio de oro que marcan los mercados internacionales. Venezuela puede hacer eso, entre otras razones, porque tiene suficiente oro de respaldo, solo el 5% de lo que está en la bóveda respalda a todos los bolívares que están circulando. Además, eso se enmarca en lo que pareciera el nuevo sistema monetario internacional que está avanzando al parecer con un respaldo en oro. China creó el petroyuán basado en oro, Rusia ha estado comprando mucho oro, también es productor, con la perspectiva de respaldar el rublo en oro, los países BRICS se están moviendo hacia esa moneda respaldada en oro, donde está Sudáfrica que es uno de los grandes productores de oro. Entonces, se enmarca en eso, en lo que pareciera que es un nuevo sistema con este petroyuán oro que hace contrapeso al petrodólar papel.



-¿El gobierno pueda poner esto en marcha a corto plazo?

-Las condiciones están dadas. Lo principal que es tener el oro, nos favorece.



-¿Cuál sería la traba para que no se efectivice?

-No sé si habrá trabas, creo que se va a ir hacia allá en algún momento, más con este tema del nuevo orden monetario.

-Lo digo en función de que sabemos todos y todas lo que es el día a día de los venezolanos y venezolanas en estos momentos, la heroicidad de ese pueblo es indiscutible. Pero, también esta claro que el imperio, la oposición interna y todo lo demás están apostando al desgaste, con los últimos golpes eléctricos están apostando a un levantamiento, que no se produce. Pero tampoco hay que especular con que toda la vida puede aguantarse así.

-Sin dudas hay que dar respuestas rápidas. El punto es que esto es como un tablero de ajedrez, el gobierno mueve ficha y ellos también muestran una reacción. Por ejemplo, cuando se crearon los CLAP los niveles de producción de las empresas se mantuvieron siempre, pero cuando el gobierno les dijo que como estaban alterando la distribución de los alimentos se los iba a comprar y le tenían que dar de su producción el 50%, ellos tumbaron la producción. Pero sin duda en la coyuntura hay que dar respuestas urgentes.

La resistencia del pueblo venezolano es algo que el imperialismo no entiende, por eso también su desespero, en seis años han aplicado todas las formas existentes de todos los manuales para derrocar gobiernos democráticos, ahora están en las últimas fases de todos los manuales, Están jugando al desgaste, pero el pueblo venezolano está ahí, firme. Hay varios elementos, además de la conciencia, del sentido patrio, está un factor que es la unión cívico-militar, que el imperialismo no lo entiende, que es un legado del Comandante Chávez. Es decir, hay muchos aspectos que parecieran que no encajan en sus manuales, pero que sin duda ellos están tratando de desgastarnos y nosotros tenemos que jugar también a que se estabilice la situación.



http://www. resumenlatinoamericano.org/ 2019/04/15/pascuaiina-curcio- el-imperialismo-no-entiende- la-resistencia-del-pueblo- venezolano/