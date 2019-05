LA CULPA ES DEL GOBIERNO QUE VIENE

Por Walter C. Medina ***

Durante los primeros tres años de gestión Mauricio Macri endilgó el desastre económico que produjo su gobierno, a la “pesada herencia”. Hoy, a cinco meses de las elecciones generales, el presidente argentino asegura que el riesgo país –que llegó ayer a 1011 puntos- el dólar y la inflación imparable, sumados al riesgo de default, se deben a la posibilidad de que vuelva el “populismo”.



La estrategia del oficialismo es convencer a su electorado de una falacia que a estas alturas no cuela. La imagen de Mauricio Macri ha caído estrepitosamente, al tiempo que las encuestadoras más consultadas del país ven un posible triunfo de la oposición en las próximas elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Los medios hegemónicos, propagadores de la candidatura de Macri en 2015, ya han iniciado una campaña en pos de naturalizar una verdad que ya no se sustenta ni a fuerza de repetición. “El dólar sube por la posibilidad de la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner”. “El riesgo país sube porque podría regresar el populismo”.

En 2015 Clarín, La Nación y el flamante equipo de gobierno celebraban haber evitado la continuidad de un modelo que, según repitieron hasta instalarlo como verdad, “nos conducía directo a ser como Venezuela”. Ahora, la posibilidad de que en octubre finalice este proceso neoliberal encabezado por Macri, se traduce en una nueva campaña mediante la que se pretende quitar toda responsabilidad al oficialismo del desastre económico que produjeron las medidas tomadas desde diciembre de 2015.



Macri no asume ninguna responsabilidad. Tampoco los miembros de su equipo, que aseguran –tal como lo hizo el Jefe de Gabinete, Marcos Peña- que no se irán en diciembre, que el populismo no “vuelve más”, y que no existen “soluciones mágicas”. “El riesgo país sube porque el mundo duda si vamos a seguir por este camino o si vamos a volver atrás”, dijo ayer Macri durante una entrevista radial. Pero la duda es infundada; los argentinos no vamos a volver atrás”, aseguró el responsable de un desastre económico que ya es portada de los principales medios especializados del mundo.



