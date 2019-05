PASSALACQUA CERRÓ EN POSADAS EL SEGUNDO CONGRESO DE FLIPPED LEARNING Y METODOLOGÍAS ACTIVAS DEL APRENDIZAJE

El gobernador Hugo Passalacqua cerró este martes el “Segundo Congreso Internacional de Flipped Learning y Metodologías Activas del Aprendizaje” que se realizó en el Centro del Conocimiento de Posadas, con más de dos mil inscriptos y organizado por el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones, a través de la Subsecretaría de Educación Técnica Profesional y el Programa de Innovación Educativa Plataforma Guacurarí.



Las jornadas se realizaron por segundo año consecutivo en la provincia, con el objetivo de profundizar la formación continua a partir de nuevos modelos de abordaje del aprendizaje como el denominado Flipped Learning, Aprendizaje Invertido o Aula Invertida, con énfasis en las claves para gestionar el espacio grupal de aprendizaje, a través de metodologías activas.

La actividad comenzó el último lunes con la presencia de los expertos Axel Rivas (Argentina), doctor en Ciencias Sociales; Daniel Amo (español), ingeniero en Informática, especialista en Analíticas del Aprendizaje; Silvia Bacher, magíster en Comunicación y Cultura (Argentina); Radek Biernacki, doctor en Economía, especialista en ABP y Flipped Learning (Chile).

Ya desde la primera jornada se registró un ingreso constante de los numerosos inscriptos, interesados en sumarse a esta instancia donde pensar, diseñar y poner en marcha estrategias innovadoras que dan lugar a las transformaciones necesarias para las prácticas pedagógicas y el fortalecimiento de las trayectorias de los estudiantes misioneros en el Siglo XXI.



“Cuando aplicas el Flipped Learning le das vuelta literalmente al aula y empiezan a demandar otros tipos de medio de comunicación y ellos se sienten mucho más cercanos, se sienten cómodos y va en pro de su aprendizaje. Se aprende mucho más porque el alumno está motivado para aprender”, precisó el lunes uno de los disertantes, especialista en Analíticas del Aprendizaje, sobre el eje central sobre el cual se diseñaron las dos jornadas docentes.

El gobernador Passalacqua estuvo a media mañana compartiendo el último día de formación y habló ante los numerosos docentes. Trazó una línea cronológica sobre los principales hitos en la historia de la educación, desde la mayéutica socrática hasta el aula invertida, extremos sobre los cuales el mandatario se permitió conjeturar. “Si hoy Sócrates viviera, estaría aquí sentado, explicándoles cómo a la mayéutica hay que adosarle tecnología y así tendríamos un aula invertida”, en alusión al diálogo metódico que utilizaba el filófoso griego, por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo.

Además de felicitar a los organizadores por la realización de esta jornada de innovación en las metodologías aplicadas al aprendizaje, considerado uno de los encuentros más importantes en América Latina, Passalacqua resaltó el compromiso de los docentes que buscan mejorar sus prácticas y asisten de manera masiva a las propuestas emanadas desde el Ministerio de Educación provincial, empeñado en mejorar cada día más, la calidad y los resultados de los aprendizajes en las escuelas misioneras.

“Misiones se está poniendo a la vanguardia de este tipo de técnicas y prácticas de la enseñanza que se vienen, a pesar de nosotros que fuimos ‘formateados’ en una matriz que ya es obsoleta. Es hora de cambiar, llegó el momento…es un proceso lento, no es de un día para otros. Nosotros los docentes tenemos que salir de nuestra zona de confort y entender que las prácticas áulicas tradicionales no están mal, pero que necesitan un complemento fundamental que es el uno a uno; que te lo da la tecnología, desde su casa, con decena de plataformas y aplicaciones que hay para que esto pueda funcionar”, consideró Passalacqua. También reconoció que el trabajo de innovación en cuanto a las prácticas que se sugieren, se está dando en la provincia, aunque de manera lenta, porque depende de las condiciones tecnológicas en las escuelas. “Esto se da porque tenemos ya más la mitad de las escuelas conectadas, queremos tener a todas conectadas para fin de año; porque uno puede tener buenos datos, pero si no tenemos la forma de transferirlos por vía de la fibra óptica, sería imposible; eso sería la parte de infraestructura y otra es nuestras cabecitas docentes, hay que ponernos un poquito más al día cada vez. El camino es el correcto, habrá que ir aprendiendo, es despacito, pero estamos en el camino correcto”.