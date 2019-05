​ACTO DE CIERRE DEL FPAyS: LA UNIDAD DE ESTE FRENTE POPULAR DEMUESTRA QUE LOS SUEÑOS SE CUMPLEN

Con el Anfiteatro de la plaza El Brete colmado de más de 3000 personas, hermanadas con la alegría por la unidad y el compromiso del Frente Popular Agrario y Social, se realizó este lunes en la plaza anfiteatro El Brete, de Posadas, el acto de cierre de campaña con la presencia de los candidatos a Gobernador, Isaac Lenguaza, a Vice, Héctor «Cacho» Bárbaro, y a diputados Martín Sereno; Clelia Carballo, Mario «Pichi» Esper, Graciela De Melo, José Luis «Cachorro» Fuentes;, María Nélida De la Fuente, César Fariña; Ingrid Barboza, Marcelo Grasiadei, e Inés Idzi, además de los candidatos de sublemas de Posadas y de las localidades del interior.



En un escenario de espaldas al río Paraná y bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia y que finalmente se produjo; pero eso no significó que decayeran las ganas de celebrar estar juntos esperanzados militando políticamente con pasión, poniendo el cuerpo y el corazón.

Estuvieron en Posadas dirigentes y legisladores nacionales para respaldar y acompañar a miles de hombres y mujeres misioneras que están convencidas que otra Misiones es Posible.

«Macri provocó un genocidio social»​​

«Los dirigentes sociales vinimos a aprender de ustedes, porque creemos que la unión de este Frente será un símbolo para el resto de nuestra Patria, porque estamos convencidos de que un Gobierno nacional como el que soportamos actualmente, llegó para convertir a nuestro país en una especie de genocidio social, donde no existen posibilidades de alimentación, de vivienda, de educación, de tierra para los campesinos.

Donde no hay posibilidades para las compañeras trans de conseguir trabajo, y socavar todo el espectro de la diversidad sexual para su lucha en contra de la discriminación, y para que los sectores humildes y los trabajadores no tengan posibilidades de progresar», enfatizó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban «Gringo» Castro.

Agregó que la única manera de combatirlo es con este ejemplo de unidad que hicieron los misioneros al confluir en el Frente Popular Agrario y Social:​​ estando en la calle y teniendo propuestas que lleguen a la sociedad.

«No nos rendimos ni perdemos la conciencia»

Castro subrayó que para eso se necesita capacidad militante de convencer que ​​«nuestra política está basada en el amor por la Patria, en los que menos tienen y los trabajadores.​​ Es importante entender que acá no se rinde ni se cansa nadie, porque rendirse es traición y cansarse es perder la conciencia, y los militantes no vamos a perder la conciencia que construimos como movimientos populares para lograr la victoria del pueblo. La Lucha Sigue!», expresó junto al secretario de políticas sociales de la CTEP, Gildo Onorato; las diputadas nacionales, Araceli Ferreyra, Silvia Horne; la parlamentaria Fernanda Gil Lozano, referente del Partido del Trabajo y la Equidad; el secretario general del Partido Solidario, Juan Carlos Junio; el coordinador nacional de la CCC, Juan Carlos Alderete, el integrante de la Dirección Nacional y del Comité Central del Partido Comunista de la Argentina, Marcelo Rodríguez, y dirigentes de Chaco, Corrientes y Formosa; además de la parlamentaria Julia Argentina Perié y el diputada María Losada (MC).

Antes que la deuda externa está la deuda interna

El coordinador de la CCC, Juan Carlos Alderete destacó su orgullo de integrar este Frente en un camino de unidad, y en medio de una situación dramática que viven miles de familias, de campesinos y los pueblos originarios.

​​«En 2015 caracterizamos al gobierno de Macri como de ricos para ricos, y hoy vemos que además es un gobierno de grandes monopolios. Cuando comenzamos a movilizarnos reclamando derechos teníamos claro que era para defender nuestra dignidad, pero también para darle un contenido político para los que nos descalifican llamándonos planeros, sepan que los pobres también pensamos, analizamos la situación política y tenemos propuestas para mejorar nuestro país».

El dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo, reiteró la fortaleza de la unidad, con el objetivo principal de derrotar en la calle y en las urnas al gobierno de Macri, porque antes de la deuda externa está la deuda interna.​​ ​»​Estamos orgullosos de los candidatos que tenemos y que en la elecciones del domingo encarnan la esperanza del pueblo misionero», sostuvo Alderete.

«Estamos de acuerdo en lo sustancial»

La candidata a Defensora del Pueblo de Posadas, Graciela Franzen sostuvo la defensa del compromiso que asumieron en el FPAyS y con el que militan desde hace tiempo.

​​«Caminamos con el compromiso que nos enseñaron los y las que dieron su vida por las mismas causas que luchamos hoy: tierra, trabajo, justicia, vivienda y salarios dignos para todas y todos».

Esta luchadora de los DDHH manifestó que se unieron en este Frente aún teniendo diferencias, pero que están de acuerdo en lo sustancial: ​​«No podemos permitir ni avalar que el FMI, y el Gobierno nacional y provincial sigan cometiendo este nuevo genocidio que es el hambre de nuestro pueblo».

Franzen pidió que la acompañen con su voto el domingo para que desde la Defensoría pueda controlar las irregularidades que suceden contra los vecinos y vecinas de la Posadas.

«Tenemos que seguir ampliando la unidad»

La candidata a diputada, Graciela De Melo, también expresó su orgullo de haber sumado a la unidad entre varios sectores, a pesar del esfuerzo que hicieron la renovación y el macrismo para dividirlos.​​ «Pero acá estamos para seguir luchando contra esta política que genera el 50% de pobres en nuestra provincia. Pobreza que va de la mano del desempleo porque las economías regionales no se reactivan».

Señaló que los que militan en el FPAyS están trabajando más allá del 2 de junio,para enfrentar lo que se viene y avanzar con medidas de fondo. Después de las elecciones del domingo «tenemos el horizonte de octubre que es el objetivo para sacar a través de las urnas a este gobierno nefasto que hace tres años y medio vienen saqueando la riqueza de nuestro país. Y para eso tenemos que proponer -como lo hacía el general Perón- medidas concretas para proteger la industria nacional, los ferrocarriles, los bienes comunes.

Debemos seguir ampliando la unidad, porque o son ellos o somos nosotros. Por eso compañeros y compañeras, sigamos militando en este Frente Provincial y Nacional, sin bajar los brazos!», motivó la dirigente del PTP.

«El domingo votemos por una Misiones más justa»

Mientras que el candidato a Gobernador, Isaac Lenguaza hizo hincapié que cuando el FPAyS llegue al poder ​​«ningún ciudadano ni ciudadana más, tendrá que reclamar en la calle por los derechos que les corresponden, y además las organizaciones sociales tendrán un lugar en nuestro gobierno», prometió.

A medida que el diputado hablaba, la lluvia comenzó a arrasar el mediodía misionero.​​ «Cae agua, pero lo tomamos como una bendición, y confiamos en lo que pase el domingo. Agradezco a cada uno de los referentes nacionales, y a todos los y las militantes que hicieron el esfuerzo para estar acá para apoyarnos y acompañarnos. Solo les pido que el domingo llenemos las urnas de votos a favor del FPAyS, por una Misiones más justa. A no aflojar que el triunfo de nuestro Frente está cerca!».

«Nos enfrentamos a dos oficialismos»

El cierre del multitudinario acto estuvo a cargo del candidato a Vicegobernador, Cacho Bárbaro. Agradeció la presencia de miles de ciudadanos y ciudadanas que están unidos en este Frente y que nos demuestra que los sueños se cumplen.

En ese sentido recordó que en el 2009 cuando armaron el PAyS eran unos pocos y corajudos piqueteros que luchaban por los derechos de los colonos y las colonas.

Después, relató el dirigente agrario, lograron armar el Partido y sumaron en el espacio político a Martín Sereno, que va por su reelección como legislador.

Porque ​​«sabíamos que no podíamos pelear sólo por el sector agrario y campesino. Necesitábamos compañeros militando en los barrios, donde las familias pasaban hambre, y así, con el trabajo de Martín con los movimientos sociales, y otros partidos políticos, lograron armar este Frente Popular Agrario y Social luchando todos y todas con el mismo objetivo: pelear contra este desastre que provocó Macri».

Indicó que el 2 de junio ​​«vamos a enfrentar al oficialismo nacional encabezado por el presidente del Pro, y al provincial sostenido por 20 años de Renovación. Pero no les tenemos miedo. Vamos a seguir empujando el carro para ganar este domingo, y en octubre al Gobierno de Macri porque mientras haya derechos vulnerados en nuestra provincia y en el país, para nosotros la lucha sigue!», resaltó Bárbaro.