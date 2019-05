Personas con discapacidad manifestaron su preocupación al Defensor de Pueblo

Durante la mañana del jueves, personas con discapacidad se reunieron con el Defensor del Pueblo Alberto Penayo a fin de solicitar su intervención en la caída de numerosas pensiones no contributivas.

Este tema, que surge a partir de las resoluciones n° 39 y 44 de la Agencia Nacional de Discapacidad, obliga a los beneficiarios a actualizar el Certificado Oficial de Discapacidad a través de un sistema digital; para ello fija un periodo de tiempo de 60 días, a cuyo termino el beneficiario al no acreditar, deja de percibir la pensión.

En su momento, Penayo se había reunido con el Ministro de Salud de la Provincia Walter Villalba y el Presidente del ANSES Marcelo Julie, para pedir informes y rever como contrarrestar dichas medidas. Asimismo, la Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina, se adhirió al pedido del defensor posadeño, exhortando al gobierno nacional que se deje sin efectos las resoluciones que modifican la Ley sobre Pensiones No Contributivas por Invalidez.

“Insistimos, no se generó el proceso ni se definieron los componentes, que permiten al ciudadano hacer el trámite de manera eficiente y dentro del tiempo estipulado. No tenemos médicos legistas designados, no se ha trabajo el sistema de digitalización de documentación y firmas, no se ha capacitado al personal y ni siquiera se están dando turnos en el Hospital” remarcó Penayo. “Iniciaremos de esta manera y a pedido de los vecinos afectados, un expediente colectivo, donde todo aquel que tenga la carta documento y no logre resolver su situación, pedimos se acerque a Buenos Aires y Alvear y rellene el formulario de rechazo para ser incorporado” concluyó.