EL PLAN V DEL MACRISMO

Por Raúl Kollmann ***

Desde hace meses, en el oficialismo se habla del Plan V, la alternativa de que Mauricio Macri ante la caída resigne su candidatura y la postulante sea María Eugenia Vidal.



No hay unanimidad entre los consultores sobre esa cuestión. Federico Aurelio piensa que Cambiemos no debe cerrarse sino mirar con los ojos abiertos. “Considero que el oficialismo, dado el deterioro que tiene en su posicionamiento y al no tener certeza de que haya una recuperación previa a las elecciones de la economía, debe estudiar las distintas estrategias electorales que le permita tener un panorama claro de qué manera es más competitivo el espacio político que hoy lidera Macri, pero que tiene otros dirigentes posicionados nacionalmente como Vidal y Rodríguez Larreta”. En otras palabras, Aurelio sugiere que no debe descartarse de plano el Plan V.

Ricardo Rouvier, en cambio, dice que “nunca vi otro plan que el A, o sea la ratificación de la dirección del PRO en Cambiemos sobre el trípode Macri, Vidal y Larreta. La posibilidad de un cambio del plan solo sería posible en caso de una crisis de gobernabilidad. Por supuesto que la situación es riesgosa como nunca antes respecto a lograr la reelección, pero se ha dispuesto competir al todo o nada con esta propuesta. Por otra parte la hipótesis de Vidal candidata tenía como efecto negativo que el reemplazo de Macri era asumir frente a la opinión pública una derrota anticipada y además dejar sin cobertura el principal territorio, la Provincia de Buenos Aires. Porque Vidal es la candidata más apta para enfrentar al peronismo en un distrito heterogéneo que concentra en su conurbano un caudal de votos que incide a nivel nacional y que hoy es un conglomerado que expresa la fuerte crisis social que azota a sus habitantes. Pero, de acuerdo a lo que señalan las mediciones, parece inevitable que la gobernadora recurra al corte de boleta para contrarrestar la tracción negativa que produce Macri en la lista de Cambiemos. Cosa que también padecerán los candidatos a intendentes de esta fuerza en buena parte del territorio”. Rouvier considera que la suerte está echada y que no existe posibilidad de otra candidatura presidencial que no sea la de Macri.