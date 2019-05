MARTÍN SABBATELLA CELEBRÓ EN MISIONES LA FÓRMULA ALBERTO FERNÁNDEZ – CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Por El Independiente Iguazú ***

“Tenemos la fórmula para reconstruir la Argentina, y esa fórmula es Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”, resaltó desde Misiones Martín Sabbatella, presidente nacional de Nuevo Encuentro, quien participó del Plenario Provincial de la Militancia de esa fuerza política que se realizó el sábado en Jardín América.



Cristina “es la líder opositora más gravitante, más potente desde Ushuaia a La Quiaca y, además, quien genera la idea de esperanza, la idea de que hay futuro” y es quien, “como lo ha hecho siempre, con absoluta generosidad, con ese amor profundo a la patria, con ese amor profundo a su pueblo, sin especulaciones y sin mezquindad, la que nos dice que pone toda su construcción política y su generosidad y que tenemos la fórmula para ir a reconstruir la Argentina”, subrayó Sabbatella.



“Como militantes orgullosamente kirchneristas estuvimos, estamos y estaremos siempre con Cristina, poniendo el cuerpo y la fuerza militante para acompañar todas sus decisiones», enfatizò.

Sabbatella compartió el plenario de Nuevo Encuentro con referentes y militantes que se convocaron para celebrar la obtenciòn de la personería política provincial del partido Encuentro por la Democracia y la Equidad.

“Como nuestros abuelos no olvidaron los años felices del Irigoyenismo, como nuestros padres que no olvidaron los años felices de Perón y Evita, nosotros no olvidamos los años felices de Néstor y Cristina”, repasó la presidenta de la junta promotora provincial de NE, Mariquita Torres, quien añadió que “es por eso que celebramos habernos despertado hoy con el anuncio generoso y de una grandeza que solo tienen los y las líderes que trascienden la historia, y celebramos orgullosos de ser protagonistas de este tiempo que compartimos militando bajo la conducción de una mujer que pone su vida al servicio de la Patria”.

Tras el intercambio de análisis y opiniones acerca de la coyuntura política nacional y provincial, Torres informó que NE convocará en breve a elecciones internas para definir las autoridades partidarias y se comenzarán los trámites para constituir la fuerza política en partido de distrito.



“Somos un espacio plural, un espacio donde el debate y los consensos son pilares de su construcción y su proyección”, sostuvo Gustavo Gileno, de El Soberbio, en tanto Alfredo Rodas, de Jardín América, destacó que NE “además de ser uno de los pilares de Unidad Ciudadana en la provincia, es el partido que garantiza el sendero hacia la construcción de una genuina alternativa de gobierno en Misiones”.

Entre otros, también se expresaron en ese sentido los referentes Ricardo López Pasarín, de Garupá; Inocencio Martínez, de Libertad; María Elena Alvez, de Oberá; Rosana Arriola, de Campo Viera; Rita de Lima, de Aristóbulo del Valle; Cristina Bóveda, de Bonpland; José Chuny Ramos, de Andresito, y Cristian Ostrowski, coordinador de la Juventud de NE.

También participaron Carlos Resio, del Manifiesto Argentino; Roberto Eiman, de Seamos Libres; Mico Gauna, de la 11 de Marzo; Mirtha Jaborniski, del PJ en Unidad Ciudadana; Soledad Guzman, del Movimiento Evita; Lucía Pérez, del taller Tekoporá.

Ya concluida la jornada llegaron hasta el club Germano Argentino de Jardín América, donde se desarrolló en encuentro, los candidatos a gobernador y diputado provincial por el Frente Popular Agrario y Social, Isaac Lenguaza y Mario Esper, respectivamente, quienes intercambiaron saludos con Sabbatella, quien por esas horas debía trasladarse a Posadas para emprender su regreso a la Ciudad de Buenos Aires.



Un pedido contra el maíz trangénico

Sabbatella habìa iniciado su visita a la provincia en Posadas,donde a primera hora del sàbado se reuniò con los dirigentes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera Raúl Aramendy, Cristina Besold y Martín Ferroni, quienes le solicitaron que arbitre los medios para hacer llegar al equipo de políticas agrarias y medioambientales de Unidad Ciudadana “la voluntad y necesidad de construir consensos sobre el tema maíz transgénico versus maíz criollo”, a propósito del avance del Plan Maizar por el que “desde el Gobierno de la Nación se impulsa la plantación de 250.000 hectáreas con maíz genéticamente modificado en Misiones”, lo que “alerta a pequeños y medianos productores, organizaciones socioambientales y agrarias, catedráticos e investigadores por el impacto social, rural y ambiental que podría generar, teniendo en cuenta que su aplicación conllevaría la aplicación masiva de agrotóxicos, y experiencias en otros países han tenido resultados negativos para la agricultura familiar”.