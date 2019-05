CORRIENTES: CONDENAN A 3 AÑOS DE PRISIÓN AL EX GOBERNADOR ARTURO COLOMBI Y A FAGÚNDEZ Y ZAMPA

Por Diario Norte ***

El Tribunal Oral Penal 1 decidió esta tarde condenar al ex gobernador radical Arturo Alejandro Colombi a la pena de tres años de prisión en suspenso. La misma pena recibieron Carlos Fagúndez y Billy Zampa. Los demás involucrados resultaron absueltos.



El Trbunal encontró culpables del delito de Peculado en concurso con el de Administración Fraudulenta al Estado a los ex funcionarios de Corrientes, el ex gobernador Arturo Colombi, el ex Secretario General de la Gobernación Carlos Fagúndez y al periodista y ex Subsecretario de Información Pública Billy Zampa en la causa conocida como Causa Publicidad, que tuvo al circuito publicitario de la Provincia como determinante en la resolución judicial condenatoria.



https://www.nortecorrientes.com/147848-condenan-a-3-anos-de-prision-al-ex-gobernador-arturo–colombi-y-a-fagundez-y-zampa