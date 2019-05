CON PRISIÓN DOMICILIARIA, POR ESTADO DE SALUD FRÁGIL, OSCAR THOMAS SERÁ TRASLADADO A POSADAS

Por Momarandú ***

El ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá fue acusado de corrupción en la Causa de los Cuadernos. Su defensa alegó estado de salud, físico y emocional frágil por «depresión», úlceras estomacales y “deterioro marcado” del aparato cardiovascular. Usará tobillera electrónica con GPS y su traslado a la capital misionera se podría concretar este fin de semana.



Así dijo el abogado José Manuel Ubeira, defensor de Oscar Thomas a Radio Libertad de Misiones este jueves.

Oscar Thomas se encuentra detenido con prisión preventiva por la Causa de los Cuadernos, al igual que Julio de Vido, Roberto Baratta y Gerardo Ferreyra. A Thomas se lo imputa por integrar una asociación ilícita y en los próximos días podría llegar a la capital misionera.

El abogado del acusado, indicó que se realizarán los trámites correspondientes para la aplicación de la tobillera electrónica con GPS y para concretar su traslado este mismo fin de semana. “El lugar más cómodo para que él pueda recuperarse es en Posadas. Después se tendrá en cuenta si se puede poner su domicilio de Candelaria”, mencionó Ubeira.

El defensor de Thomas afirmó que, en principio, éste sufre de una “enfermedad persistente” y un “deterioro marcado” del aparato cardiovascular, además de úlceras estomacales. “Él ya se estaba tratando de eso cuando fue detenido y el servicio penitenciario no tiene esas comodidades”, manifestó al respecto.



“Que le den una tobillera electrónica no me interesa, lo único que me importa es que pueda irse a su casa”, aseveró Ubeira en diálogo con FM Libertad. La orden ya fue dada, según informó, y ahora solamente resta esperar por la resolución de la Cámara de Casación.

La causa de los Cuadernos está a cargo del juez Claudio Bonadio.



