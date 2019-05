FUERTE APUESTA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD OVINA

La provincia aportará 1,8 millones de pesos para créditos a productores con el fin de incorporar material genético. La asistencia será de hasta 100 mil pesos por productor

En el ministerio del Agro y la Producción tuvo lugar el lanzamiento de líneas de crédito para adquisición de ovino de la mejor genética, encabezada por el ministro José Luis Garay, y contó con la presencia del Subsecretario de Producción Animal Cesar Berger y el empresario Gabriel Montiel; como así también productores de la zona sur de Misiones y funcionarios de la cartera agraria.

En este contexto se presentó la segunda Exposición y Remate de Animales Menores de Misiones se realizará el jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de mayo, en el predio La Armonía (Fachinal). Hay una apuesta importante del gobierno provincial para desarrollar esta actividad, con la participación de varios organismos y el sector privado.

Recibimos un aporte de la Nación para asistir a la actividad, en tanto la provincia aportará 1,8 millones de pesos para otorgar créditos a los productores e incorporar material genético. La asistencia será de hasta 100 mil pesos por productor.

Siguiendo estas líneas, el ministro Garay destacó que ” la provincia va a aportar un monto muy importante en créditos para los productores, sobre todo la idea es incorporar material genético que vienen de otras provincias, sobre todo ovino y caprino que va a permitirán mejorar nuestra producción local”.

“Los créditos van a ser montos de hasta 100 mil pesos por productor. Lo bueno de estos créditos es que son rotatorios. Los fondos se vuelcan nuevamente a nuevos créditos; los cuales pueden acceder otros productores que estén interesados en el desarrollo de la actividad”.

Respecto al remate, el ministro opinó que “nos da un impulso más, un pasito más en la consolidación del desarrollo de la actividad ovina y caprina en la provincia de Misiones.

Y por último Garay resaltó que “si no hubiera sido por el trabajo conjunto que han hecho un importante grupo de productores y algunos en particular; más el desarrollo que ha tenido la subsecretaría de Desarrollo de Producción Animal con todo su equipo de trabajo no hubiéramos podido insertarnos a nivel nacional”.