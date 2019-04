Ama de casa de Garupá se llevó el pozo de la Poceada

Es la ganadora de los 2.694.209 pesos que este juego del IPLyC SE entregó en el Sorteo N° 0696 del viernes 26 de abril. La beneficiada hizo su apuesta en la Agencia N° 101, de Posadas.

Contó que siempre juega a La Poceada Misionera pero que le “divierte” más hacer apuestas de quiniela. “Es que, si dicto yo los números, no pego uno, entonces tengo que esperar que me los tire la máquina”, dijo entre risas, en medio de los nervios y la emoción por llevarse el primer premio.

Agregó que el viernes estaba mirando el sorteo de la quiniela pero que “luego me puse a hacer otras cosas y se me pasó. Después se me olvidó que había jugado y recién revisamos por la noche, a través del teléfono”.

“Voy a aprovechar para arreglar un poco la casa y el resto, dividir entre mis tres hijos”, manifestó la mujer, al explicar la utilidad que le dará al dinero.

“Voy a seguir jugando, ahora más que nunca”, aseguró, quien hizo su apuesta en la Agencia del IPLyC SE. “No me había dado cuenta que había una agencia en ese lugar, me pareció llamativa, entré e hice la jugada. Y tuve suerte”, alegó.

El pozo estimado para el sorteo de este martes (30 de abril) es de 1.600.000 pesos.