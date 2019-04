FINALISTA APOSTOLEÑO DE «NUESTROS TALENTOS» RECIBIÓ MATERIAL DISCOGRÁFICO

Edgar Ezequiel Roballo (22) –con nombre artístico “Nahel Da Cruz”- ya tiene en sus manos el material con 10 temas grabados más un video clip y 300 CD de su trabajo para la difusión en radio y televisión, otorgado por autoridades del IPLyC SE. El joven participó y fue electo en el evento realizado en el salón parroquial de la parroquia San Pedro y San Pablo de la Ciudad de las Flores, en agosto pasado.

Tras ser recibido por el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, contó que se enteró de la iniciativa durante una visita efectuada a la Municipalidad de Apóstoles y que allí sugirieron que me anotara. “Por trabajo, había viajado a Buenos Aires, y al regreso me presenté, con muchos nervios, mucha expectativa, ante un público bastante exigente”, agregó. A su entender, en las distintas localidades “existen muchos artistas, pero sin este tipo de oportunidades no se puede dar un paso como éste”.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que nos dan a muchos para seguir haciendo los que nos gusta, lo que queremos”, manifestó quien se dedica a la organización de eventos y a la música desde que terminó el secundario en el colegio San Josafat.

Rojas Decut recordó que desde el Instituto “hacemos una fuerte apuesta al tema cultural, relacionado a los jóvenes y a las oportunidades. Roberto Edgar nos trajo la propuesta y nos sumamos como institución que tiene una mirada social”.

“Empezamos tímidamente, con la idea de desarrollar el concurso por unos meses y ya llevamos más de un año. Y es increíble la respuesta de la gente. Nos deja muy contentos que chicos de todos los rincones de la provincia tengan oportunidades. Es un empujoncito”, alegó.

Casting en 25 de Mayo

“Nuestros Talentos” es un concurso de canto que se desarrolla en Misiones y que tiene como objetivo principal premiar y dar a conocer el potencial artístico, recorriendo distintas localidades. Es organizado e impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) y TV Música, programa que se emite por la señal de LT 85 TV Canal 12.

El lunes 6 de mayo se realizará en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la ruta 8 de la localidad de 25 de Mayo. Será a partir de las 19.30. En la oportunidad se seleccionará a diez participantes que formarán parte de la gran final, a realizarse el miércoles 8 de mayo, desde las 19.30, en la Plaza de los Inmigrantes. Al ganador se adjudicará material discográfico completo con 10 temas grabados más un video clip. Y recibirá 300 CD para la difusión en radio y televisión.