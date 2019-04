PASSALACQUA ACOMPAÑÓ LA OFICIALIZACIÓN DE LA CANDIDATURA DE STELATTO A LA INTENDENCIA DE POSADAS

El gobernador Hugo Passalacqua acompañó en la mañana de este lunes a Leonardo “Lalo” Stelatto en la oficialización y presentación de su candidatura a la intendencia de Posadas y la de los jóvenes que lo acompañan como candidatos a concejales por el sublema “Hacemos Ciudad”.



Para la ocasión, el actual presidente de la Dirección Provincial de Vialidad eligió como escenario una de las obras que lleva adelante, como es el pavimento y saneamiento de las avenidas Aguado y Bustamente, en el barrio Los Kiris de la capital provincial.

Passalacqua destacó especialmente la gestión de Stelatto frente a Vialidad Provincial y agradeció “poder compartir este momento, que es muy importante para nuestro espacio político, la Renovación, poner en la calle una oferta electoral como la de ‘Lalo’, a mí me llena de alegría porque es un gran funcionario… eso se ve, no hay que explicar mucho”, manifestó el mandatario sobre el hombre elegido para encabezar uno de los sublemas del partido gobernante a la intendencia capitalina.

Previamente, el gobernador y el presidente del ente provincial recorrieron algunos metros de la avenida Aguado en su intersección con Bustamente, saludaron a los vecinos y atendieron a los numerosos medios de prensa que se dieron cita en el lugar. “Estamos recorriendo una de las tantas obras que está haciendo la Provincia, en particular este caso con Vialidad Provincial, que no solo hace obras en Posadas, sino en todas las localidades”, explicó Passalacqua, además de admitir que “Vialidad hace muchos años que no se equipaba. Nosotros pudimos equiparla con 30 máquinas viales, ampliar los talleres, pusimos otra vez en marcha las delegaciones territoriales de Vialidad, se hizo un esfuerzo muy grande, que lo hizo el ingeniero Stelatto y el equipo que lo acompaña”.

No ahorró palabras para elogiar al funcionario y a quienes lo acompañan en el sublema municipal. “No se puede hacer política sin gente de bien. Además de que sean buenos, se exige que en tiempos como los de hoy, cuando estamos en este pantanal que sufre la Argentina, poner gente de bien, buenos gestores… es muy importante. Además de eficiencia, de calidad como gestor, poner gente de bien es demasiado importante”, dijo Passalacqua; y remató: “Lo que estamos haciendo acá en esta esquina, arriba de estas piedras… esto es misionerismo, cerquita de la gente, metidos en el barrio, viviendo con lo nuestro. Por esto acá no le debemos nada a nadie… se hace con recursos de todos los misioneros”.