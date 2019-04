PLURALISMO INTERNO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TENDENCIA MAYORITARIA EN EUROPA ES EXTENDER LA REGULACIÓN ACTUAL A MEDIOS ONLINE

La tendencia mayoritaria en los países de Europa consiste en extender al mundo online la aplicación de las regulaciones actuales sobre pluralismo interno en los medios tradicionales, concluye el informe sobre “Pluralismo Interno en Servicios Audiovisuales en la Unión Europea. Reglas y Prácticas” elaborado por el Grupo de Reguladores de Servicios Audiovisuales Europeos (ERGA, por sus siglas en inglés).



Sin embargo, los reguladores europeos coinciden en que es insuficiente la evidencia disponible para sancionar nuevas normativas que garanticen el pluralismo interno en el ecosistema digital.

El reporte de ERGA analiza el flujo de información en el ambiente de medios, prestando atención la aplicación de estándares éticos en los programas informativos y de actualidad en general (independencia editorial, imparcialidad, el derecho de respuesta; información certera, veracidad, transparencia) así como a las coberturas informativas en períodos electorales (la extensión, organización en la grilla y balance de los programas, encuestas de opinión, propaganda política, etc) y los desafíos que presenta el ambiente mediático actual.

El pluralismo mediático hace referencia al amplio rango de valores sociales, políticos y culturales, opiniones, información e intereses que deben ser expresados a través de los medios, según la definición del Consejo de Europa adoptada en el informe.

Una parte del estudio se focalizó en el fenómeno de la desinformación, donde se identificó que, como espacio no regulado, potencialmente tiene el riesgo de socavar el objetivo de la política de pluralismo interno que promueve el discurso público democrático.

“Las agencias nacionales no han identificado cambios radicales en relación a la desinformación aunque los reguladores y el público están plenamente conscientes del fenómeno… La mayoría de los países no tienen medidas para abordar el problema de la desinformación per se, pero cuando existen, casi nunca es a través de medidas legislativas. La mayoría de las agencias opinan que no hay evidencia suficiente para evaluar la necesidad de intervención regulatoria en este campo. Sin embargo, el número de propuestas para abordar el problema de la desinformación está creciendo”, explica el informe de ERGA.

Además allí se explica que el enfoque privilegiado para abordar el fenómeno de la desinformación es la autorregulación pero las agencias reconocen que para lograr la pluralidad es necesario “un amplio paquete de medidas”.

En el estudio de ERGA identifica una serie de tendencias generales en el ambiente mediático actual, entre ellas, que Internet reduce las barreras de entrada al mercado de noticias, generando la abundancia de servicios de noticias online disponibles para los ciudadanos; que la mayoría de las personas accede a las noticias online a través de “puertas alternativas” en vez de hacerlo directamente a través de los portales de noticias o sus aplicaciones. Además indica que las noticias se consumen a través de smartphones; que el contenido descubierto es internet es fragmentado; y que en ausencia de curaduría editorial, las noticias se organizan en “news feeds” a través de una combinación de algoritmos y personalización de los usuarios. También se advierte que para la mayoría de usuarios de redes sociales, la ruta para descubrir contenido es a través de recomendaciones de amigos, y que es menos probables que sean cuestionados. Por último, que el contenido que particularmente resuena entre miembros de una red social puede ser viral.



http://www.observacom.org/ pluralismo-interno-en-medios- de-comunicacion-tendencia- mayoritaria-en-europa-es- extender-la-regulacion-actual- a-medios-online/