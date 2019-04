EL FUTURO DE VENEZUELA ESTÁ EN MANOS DE CHINA Y RUSIA

Por Vijay Prashad ***

Ni China ni Rusia están dispuestas a ver como Estados Unidos derroca al gobierno de Venezuela. Ambos tienen intereses comerciales en el país. Ambos también buscan profundizar un orden mundial más diversificado, y los Estados Unidos ya no son vistos como un policía válido.



(Imagen de SouthFront)

Los ministros de petróleo se reunieron en Bakú, Azerbaiyán, en el epicentro de la fiebre del petróleo que tuvo lugar hace un siglo. Asistieron a la 13ª reunión de ministros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y de países no pertenecientes a la OPEP.

Antes de la reunión, todas las miradas estaban puestas en Arabia Saudita y Rusia, las principales potencias de los países de la OPEP y de otros países, respectivamente. El ministro ruso Alexander Novak y el ministro saudí Khalid al-Falih habían adoptado dos enfoques diferentes con respecto a los precios del petróleo. Arabia Saudita, cuya economía está en profunda crisis, está ansiosa por ver cómo los precios del petróleo suben entre $95 a $100 por barril (el precio de referencia del petróleo está ahora en $67 por barril). Rusia, que tiene una economía más diversificada, había planeado un precio en torno a los 40 dólares por barril. La tensión entre ellos se incrementó al intentar ser el centro de atención de la reunión.

Pero, todas las miradas se dirigieron hacia Venezuela e Irán, que ahora esperan ser rescatados de su peligrosa situación por China y Rusia.

Las sanciones en el mundo del petróleo

Tanto Venezuela como Irán están bajo sanciones muy punitivas por parte de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos -encabezado por el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton- ha estado tratando de instar a todos los países a reducir la producción de petróleo tanto de Irán como de Venezuela. La presión ha tenido un impacto. India, que fue uno de los principales compradores de petróleo tanto de Irán como de Venezuela, ha recortado sus compras a Irán. En la reunión de Bakú, el ministro de petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, dijo que Venezuela ya no exportará petróleo a la India. Esta es una declaración importante. La presión de Estados Unidos sobre India, uno de los mayores importadores de petróleo del mundo, apretará las tuercas contra Irán y Venezuela.

Irán ha estado bajo las sanciones de Estados Unidos durante décadas. Se abrió una breve ventana de oportunidad con el acuerdo nuclear con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anulado ese acuerdo y ha endurecido las sanciones de Estados Unidos contra Irán. En noviembre de 2018, Estados Unidos concedió exenciones a ocho países (entre ellos India y China) para que siguieran comprando petróleo iraní durante seis meses, es decir, hasta mayo. Quiere que las exportaciones de petróleo de Irán se reduzcan a menos de 1 millón de barriles por día (el total actual de exportaciones es de 1,25 millones de barriles por día). Las exenciones probablemente no serán extendidas por los Estados Unidos en mayo.

Las exportaciones venezolanas de petróleo han sido profundamente impactadas por el embargo de los Estados Unidos. Estados Unidos fue el mayor comprador de petróleo venezolano. Este ya no es el caso. Las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo -y ahora contra la venta de oro venezolano- han sofocado las finanzas de Venezuela. Venezuela es profundamente vulnerable a estos recortes debido a su dependencia de los ingresos del petróleo para financiar no sólo a su gobierno sino también su consumo.



India en la mira

El gobierno de derecha de la India había seguido durante mucho tiempo la política establecida de la India de comprar petróleo de tantas fuentes comercialmente viables como fuera posible. La política era no entrar en los acuerdos comerciales hechos por la compañía petrolera nacional de la India. Esto terminó hace una década y media cuando la India sintió la presión de la administración estadounidense de George W. Bush para votar en contra de Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica a cambio de una promesa de combustible nuclear para los reactores nucleares de la India.



Sin embargo, a lo largo de los años, India siguió comprando petróleo iraní y venezolano, independientemente de las sanciones. Bolton ha estado ejerciendo una presión considerable sobre Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo de Irán y de Venezuela.

Desde febrero pasado, India ha reducido en un 60 por ciento las importaciones de petróleo de Irán. Ahora sólo compra 260.000 barriles por día (la exención de EE.UU. permite a India comprar 300.000 barriles por día). El ministro de petróleo de Irán, Bijan Zangeneh, dijo el año pasado que Irán ofrecería a la India envío gratuito y crédito extendido para aumentar las compras de petróleo de ese país. Pero esto fue en vano. Los recortes continuaron y continuarán antes de la fecha límite de mayo.

En febrero, el ministro de petróleo de la India, Dharmendra Pradhan, se reunió con el ministro de petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, en Nueva Delhi para discutir el aumento en las compras de petróleo, incluyendo la inversión india en los campos petroleros de Venezuela. Hace apenas unos días, hubo una seria conversación en Nueva Delhi acerca de que India pagaba a Venezuela en rupias por el petróleo. Bolton estaba furioso. Llamó al Asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, para amenazarlo de que si la India continuaba comprando petróleo venezolano, esto “no se olvidaría”. El 12 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le dijo al secretario de Relaciones Exteriores de la India, Vijay Gokhale, que la India no debería convertirse en un “salvavidas económico” para Venezuela.



En febrero, uno de los mayores comerciantes de materias primas del mundo, Trafigura, dijo que detendría el comercio de petróleo con Venezuela. India trató con Trafigura y con Litasco SA para manejar los acuerdos petroleros. La presión sobre la India aumentó cuando aumentaron los precios de los fletes y los seguros plantearon un grave problema.

La India entra en su temporada de elecciones parlamentarias, con el resultado a finales de mayo. Hay incertidumbre en cuanto al resultado de las elecciones, una incertidumbre que da forma a las nuevas importaciones de petróleo a la India.



De vuelta a Eurasia

La inseguridad de la India es quizás la razón por la que el ministro de petróleo de Venezuela dijo en la conferencia de Bakú que su país ya no exportaría petróleo a la India. Esta fue una noticia muy impactante.



Quevedo dijo que Venezuela ahora exportaría gran parte del petróleo a China y Rusia. Tanto China como Rusia, potencias que no están dispuestas a doblegarse totalmente a la presión de Estados Unidos, han sido compradores constantes de petróleo venezolano e iraní. También han invertido mucho en estas economías, comprando deuda e invirtiendo en proyectos de infraestructura.

Es importante que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, haya trasladado la sede de la filial petrolera europea de Venezuela de Lisboa a Moscú. Quevedo viajará a Moscú en abril para la inauguración de la oficina. En Bakú, Quevedo dijo que se reuniría con el ministro de energía de Rusia, Novak, y con el jefe de Rosneft, Igor Sechin.

Vale la pena recordar que los Estados Unidos han impuesto sanciones contra Rusia y que se encuentran en medio de una guerra comercial contra China. Si el nuevo proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos -Defendiendo la Seguridad Americana de la Ley de Agresión del Kremlin (2019)- tiene alguna repercusión, sólo aumentará las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Hay poco apetito en Moscú o Beijing para ajustarse a la política de Estados Unidos, particularmente si hay ventajas comerciales para Rusia y China.



El 11 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Evrofinance Mosnarbank-un banco comercial ruso-venezolano- por ayudar a la empresa petrolera venezolana a eludir las sanciones financieras de Estados Unidos. No hay señales de que este tipo de actividad vaya a terminar. De hecho, si Rusia aumenta sus compras de petróleo a Venezuela, es probable que desarrolle nuevos acuerdos financieros que permitan a los dos países -y a China- comerciar entre sí.

Un indicador de que Rusia no se dará por vencida con respecto a Venezuela es que Rosneft ha enviado cargamentos pesados de nafta a Venezuela a pesar del embargo de los Estados Unidos. Esta nafta es necesaria para la extracción del petróleo crudo pesado. Dos petroleros Rosneft -Serengeti y Abilani- llevarán 1 millón de barriles de nafta de Europa a Venezuela, país que casi se ha quedado sin este diluyente. Rosneft ha prestado a Venezuela 6.500 millones de dólares desde 2014, y la empresa petrolera venezolana está endeudada con Rosneft por valor de 2.300 millones de dólares. Esta inversión es significativa y sólo profundiza la participación rusa en Venezuela.



Ni China ni Rusia están dispuestas a ver como los Estados Unidos derrocan al gobierno de Venezuela. Aunque ambos tienen intereses comerciales en el país, también buscan profundizar un orden mundial más diversificado, y los Estados Unidos ya no son vistos como un agente de policía válido. La prueba de su compromiso con la multipolaridad estará en cómo China y Rusia mantienen la línea en el intento de Estados Unidos de exprimir a Irán y Venezuela. Si China y Rusia son capaces de resistir la presión de Estados Unidos -y construir mecanismos financieros alternativos- entonces puede surgir un orden multipolar; si fracasan, entonces el mundo sigue bajo dominio unipolar.



______________________________ __



Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es escritor y corresponsal principal de Globetrotter, un proyecto del Independent Media Institute. Es el editor jefe de LeftWord Books y director de Tricontinental: Institute for Social Research. Ha escrito más de veinte libros, incluyendo The Darker Nations: A People’s History of the Third World (The New Press, 2007), The Poorer Nations: A Possible History of the Global South (Verso, 2013), The Death of the Nation and the Future of the Arab Revolution (University of California Press, 2016) y Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017). Escribe regularmente para Frontline, the Hindu, Newsclick, AlterNet y BirGün.

Traducido del inglés por Nicolás Soto



https://www.pressenza.com/es/ 2019/03/el-futuro-de- venezuela-esta-en-manos-de- china-y-rusia/?utm_source= feedburner&utm_medium=email& utm_campaign=Feed%3A+ pressenza%2FEYhc+%28Noticias+ de+Pressenza+IPA+en+ castellano%29