PIDEN REVEER LAS INSTALACIONES DE LOS PREDIOS DE RUINAS JESUÍTICAS EN VÍSPERAS DE SEMANA SANTA

A través de un proyecto de comunicación la diputada Anita Minder solicita al Ministerio de Turismo, a través del Poder Ejecutivo, que se informe sobre el funcionamiento en los predios de las Ruinas de San Ignacio y Santa Ana ante la llegada de la Semana Santo. Con respecto al no funcionamiento del espectáculo de luces y sonido en caso del primero, y de la insuficiente cantidad de guías para el segundo.

“Lamentablemente de acuerdo con lo que hemos podido verificar, el espectáculo de imagen y sonido no está funcionando, y en San Ignacio, en oportunidades no se cuenta con guías bilingües, en tanto en el predio de Santa Ana, la guardia de guías no logra cubrir todos los días de la semana” confirmó Minder.

La legisladora radical ya había presentado el año pasado una petición para que se arbitren los mecanismos para preservar y cuidar el predio de la antigua Reducción Guaraní Jesuítico de Santa Ana, lugar donde circula libremente ganado vacuno, inclusive.

Minder comenta que “la Semana Santa es una época que marca la agenda turística de nuestra provincia”. Y en ese sentido, “dado que las exigencias del mercado, en cuanto a servicios son cada vez mayores, resulta imprescindible brindar servicios de calidad, que garanticen el pleno goce y disfrute de quienes visiten el lugar”, enfatizó.