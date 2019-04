ANDRESITO: SOLICITAN MAYORES RECURSOS HUMANOS EN EL HOSPITAL POR DEMANDA DE LA POBLACIÓN

El Bloque del Partido Agrario y Social solicitó al Poder Ejecutivo, por medio de un Proyecto de Comunicación presentado en la Legislatura, que instrumente los mecanismos necesarios para que el Ministerio de Salud Pública dote de más médicos y enfermeros al Hospital Nivel 1 de Comandante Andresito.



Entre los fundamentos, el presidente del bloque, diputado Martín Sereno, destaca que en la localidad de más de 30.000 habitantes, actualmente existe una demanda insatisfecha en materia de asistencia básica en salud, ya que el nosocomio no cuenta con los profesionales suficientes para más de 5000 consultas mensuales que recibe, y las habitantes se ven obligados a buscar asistencia en hospitales de localidades vecinas.



“La cantidad de pacientes que atiende el actual plantel de recursos humanos no cubre los turnos requeridos por la población de Andresito que ante requerimientos de especialistas como odontólogos, ginecólogos, obstetras, entre otros, deben dirigirse hacia otros centros de salud o pagar por la atención en consultorios privados, colocando nuevamente a los sectores más vulnerables en desventaja, por no contar con los ingresos o medios de movilidad para hacer frente a esta situación”, explicó Sereno la iniciativa de la que es autor.



Reclamo de mejores condiciones laborales

Para acceder a un turno médico en el hospital de Andresito, las personas realizan filas durante horas desde la madrugada, y esta situación se agravó desde hace un año cuando se fueron dos profesionales que aún no fueron reemplazados.

“Los motivos de la ausencia de los profesionales varían, ya sea por ser zonas alejadas de las urbes con mayor capacidad de población y complejidad, como por las condiciones laborales a las que son sometidos quienes son destinados a atender a la población de la zona, con magros sueldos y guardias de días o semanas en condiciones laborales no estables, y una remuneración que no reconoce la labor importantísima que significa el trabajo de un profesional médico en esa zona de la provincia”, dijo el legislador.



Consultorios externos repletos

Actualmente, los consultorios externos del hospital reciben por turno de lunes a viernes a más de 100 pacientes y el servicio de emergencia llega a contener entre 30 y 40 personas. Para realizar toda la asistencia, el hospital cuenta con tres médicos generalistas, 16 enfermeras, una odontóloga, dos radiólogos clínicos, una ecografista, una bioquímica y personal administrativo, del Plan Sumar y de admisión de pacientes. No cuenta con servicio de cirugía y ninguno de los profesionales son locales: todos llegaron de otros lugares para ejercer la medicina en el corazón del monte misionero.

Con la finalización del asfaltado de la Ruta Provincial 19, la localidad logró una conexión mucho más eficiente con el resto de la provincia, sin embargo, el hospital más cercano que brinda servicio de cirugía está a 130 kilómetros, lo que significa cerca de una hora y media de viaje en ambulancia.

Un Municipio joven con viejas necesidades

A medidas que va creciendo la población también crecen las necesidades y las demandas asistenciales en salud. Andresito es una ciudad del Departamento General Manuel Belgrano y es uno de los municipios misioneros más jóvenes, y uno de los de mayor crecimiento.

El servicio tiene todas las características de un hospital de su tipo con consultorios externo de lunes a viernes mañana y tarde, guardia las 24 horas, odontología, radiografía, ecografía, laboratorio e internación.

Pero la gran dificultad que tiene, es la misma que se replica en toda la Zona Noreste de Misiones, como San Antonio, Irigoyen y San Pedro, que son las ciudades de frontera más alejadas con todo lo que eso implica.



Los profesionales regresan a Brasil

Los médicos que actualmente migran de la provincia son de procedencia brasileña que atendían en Andresito, y actualmente realizan las gestiones pertinentes para volver a su país con otras propuestas.

“El hospital tiene la misma complejidad que muchas ciudades fronterizas de Misiones, en desventaja con el país vecino, muchos de los médicos que trabajan en la provincia deciden migrar a Brasil por las mejores condiciones laborales, y además por las bajas condiciones burocráticas para validar los títulos de otros países y acceder a trabajos mejores pagos”, define Sereno.

Desde el Partido Agrario y Social que tiene en Andresito al concejal Adriano Matter, presentaron en varias oportunidades propuestas para que los pueblos del interior cuenten con un mínimo de profesionales en salud, como el Proyecto de Reparación Histórica de Médicos. “Creemos que posible brindar y asegurar a la ciudadanía el acceso a un mejor nivel de salud, y calidad de vida a través de la ampliación de la planta de profesionales en zonas de salud de frontera y más alejadas de la capital”.



Favorecer la radicación de médicos

Para el legislador es necesario generar las condiciones mínimas laborales y salariales que favorezcan su radicación en las distintas zonas de salud, delimitadas en el territorio provincial.

“Y también es imperante adoptar un sistema de contención integral para la permanencia de los médicos y sus familias en zonas de salud menos favorecidas, implementando una política de estímulo a la labor médica que atienda las necesidades de viviendas, salariales y logísticas que la actividad demanda”, manifestó Sereno.