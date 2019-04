Así lo aseguró Marcella Zub Centeno, especialista en materia de equidad de género, en el marco de una charla sobre Participación política de las mujeres. La actividad de la que participaron más de 50 personas se enmarca dentro del Parlamento Municipal de la Mujer 2019 y se realizó en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante de Posadas.



El Parlamento Municipal de la Mujer es organizado por la Comisión de Equidad de Género del HCD, presidida por la concejal Natalia Giménez; quien junto a Fernando Meza, presidente del cuerpo legislativo y la concejal Anahí Repertorio dieron apertura a la charla.



“La paridad abre un panorama enorme para las mujeres pero también un desafío para los varones que son necesarios para fortalecer la participación de la mujer en la política”, dijo Giménez. Mientras tanto, Meza felicitó a las dos funcionarias presente como impulsoras de la paridad en el Concejo.

“La paridad es una nueva forma de democracia. La calidad de representación debe ser transformada, tanto para hombres como mujeres. Pero en este contexto, las mujeres estamos convocadas a transformar”, dijo Zub Centeno que es abogada, especialista en derechos humanos de las mujeres. Actualmente se desempeña como consultora de ONU Mujeres e integra la Red de Mujeres del Sur y del Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD).

Aseguró que la paridad como igualdad es una cuestión de derechos humanos, de equidad. Que tiene un efecto multiplicador y simbólico así como también fortalece el pluralismo y favorece la economía.

Y advirtió que​​ “la paridad no es el fin. Sino un punto de inicio”.



En cuanto a la situación de la paridad en la actualidad, trajo el ejemplo de Paraguay que busca aprobar una ley. ​​“En Paraguay estamos totalmente estancadas ​​ya que desde las elecciones del 2006, las mujeres no pasamos del 20% de participación; llegamos a un techo irrompible que ya no es de cristal sino de concreto. Y si no adoptamos medidas como en este caso la ley de paridad, medidas que den un verdadero impulso al sistema democrático representativo, las cosas no van a cambiar. ​​Así con este ritmo de crecimiento, que es muy lento, alcanzaríamos la paridad recién en 2083”, advirtió.

Además destacó que Argentina ocupa el puesto 8 en adoptar la ley de paridad en la región. Señaló que nuestro país está en el puesto 18 a nivel mundial sobre la participación de la mujer aún sin paridad, ya que recién en las elecciones de este año se va a aplicar la ley sancionada en 2017.

Un espacio para el ejercicio del poder

Sobre el Parlamento de la Mujer, destacó que se trata de​​ “un espacio interesante ya que las mujeres necesitamos ese ejercicio del poder. Muchas veces tenemos liderazgos en las comunidades, en las iglesias, en comisiones vecinales, la reuniones de padres que muchas veces son solo de madres​​ pero cuando las mujeres quieren hacer ese mismo trabajo en la esfera política, ya comienzan las críticas”.

Y agregó: ​​“Así todo lo que veníamos haciendo en el área social, comunitaria o vecinal gratuitamente y que ahora queremos hacerla de manera política y participativa dentro de las estructuras, resulta que ya no estamos preparadas”.

Por eso para Zub Centeno es muy importante generar este tipo de espacios para el ejercicio mismo del poder y ​​“para que las mujeres se animen a ser candidatas y dar esta batalla que tanto necesitamos para alcanzar la igualdad”

En cuanto a la paridad, destacó que actualmente son cuatro los países de la región que cuentan con mayoría de mujeres en el congreso. “​​Bolivia tiene el 51%, Cuba tiene casi 50%, México que aplicó la paridad el año pasado alcanzó el 48% y también Ecuador alcanzó un porcentaje bastante importante”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de la participación política de las mujeres dando a conocer el caso de Bolivia que con el 51% de mujeres en la Cámara de Diputados y 47,2% en la Cámara de Senadores,​​ es el segundo país con mayor representación de mujeres en el mundo. Así, este involucramiento de las mujeres en las decisiones políticas​​ “ha influido mucho en la aprobación de leyes y políticas vinculadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. En dicho país ha disminuido la pobreza, tiene hoy una redistribución de la tierra donde el 46% se encuentra titulada a favor de mujeres; y cuentan con programas sociales que apuntan al empoderamiento económico, entre otros”, concluyó.

La charla de Zub Centeno fue declarada de interés municipal durante la sesión ordinaria del jueves en el HCD.