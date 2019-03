STORNELLI, D’ALESSIO Y EL MACRISMO EN EL OJO DE LA TORMENTA

Por Enrique de la Calle ***

“La situación judicial de Stornelli abrió una discusión interna hacia el interior de la fuerza macrista. Están quienes creen que es necesario soltarte la mano al fiscal investigado para preservar el espacio propio”.



Las presiones del oficialismo para sacarle al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla la causa que investiga al fiscal federal Carlos Strornelli y al falso abogado Marcelo D’Alessio por extorsiones y espionaje ilegal llegaron al Consejo de la Magistratura por pedido del presidente Mauricio Macri. La independencia del poder judicial quedará para un próximo mandato oficialista… Las consecuencias de la investigación del magistrado de Dolores continúan abriendo ramificaciones políticas sobre el macrismo. Sin conocerse todavía los límites de las consecuencias que pagará Cambiemos por la causa.

Al respecto, recientemente se expresó públicamente el juez y consejero de la Magistratura, Alberto Lugones, quien sostuvo en declaraciones radiales que a pesar de las presiones del Poder Ejecutivo es necesario “dejar investigar a Ramos Padilla hasta las últimas consecuencias”. Además, señaló en relación a la imputación a Stornelli: “Cuando un funcionario público como Stornelli es investigado lo primero que debería hacer es dar respuestas”.

En este marco trascendió que tras conocerse el calibre de la imputación a Stornelli, la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, intenta desplazar al fiscal para “salvar” lo que se conoce como la causa de los cuadernos, designando otro fiscal federal. Los nombres que suenan para remplazarlo son: Guillermo Marijuan, Eduardo Taiano y Gerardo Pollicita. Todos aliados a Casa Rosada.



El propio diputado cambista Daniel Lipovetzky no se animó a cuestionar públicamente la investigación de Ramos Padilla y apenas consideró que el juez se equivocó en la metodología de exponer la causa en la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso. Sin embargo, reconoció: “Lo que vimos de la investigación de Ramos Padilla corresponde a un estado embrionario. Le vamos a pedir que amplíe la información”. Además, trascendió información que expone más la veracidad de la red judicial que vincula a D’Alessio a funcionarios judiciales ligados a Comodoro Py. El diario Perfil reveló que en un peritaje realizado por Prefectura Naval sobre el celular de D’Alessio apareció la copia de un fallo de la Cámara Federal relativo a la causa de los cuadernos. D’Alessio poseía el fallo antes de ser firmado por los jueces.



También se conocieron declaraciones del exdirectivo de PDVSA y denunciante del caso D’Alessio, Gonzalo Brusa Dovat, quien relató el dispositivo mediático judicial de extorsión: “Llega a la reunión con Santoro. Yo me rehusó a hacer esa nota y D’Alessio me presiona adelante de Santoro. Y ahí no tuve más opción”. En este mismo sentido, continuó: “Luego de que sale la nota de Santoro en Clarín, D’Alessio me dice que me va a llevar a la fiscalía de Stornelli para ratificar una denuncia”. En su testimonio, Brusa Dovat agregó que al llegar a la fiscalía de Stornellli, D’Alessio y el fiscal se saludaron cordialmente y D’Alessio comentó que él iba a ratificar lo que salió en Clarín. “Estuve 20 o 25 minutos declarando y después me di cuenta que D’Alessio estaba a mí lado escuchando pero yo no sabía que eso no correspondía, después me enteré”, explicó en declaraciones radiales. A todo esto: ¿Cuál es la responsabilidad del juez Claudio Bonadio, encargado de la causa cuadernos en clara sintonía con Stornelli?

En esta misma línea, declaró públicamente el empresario y denunciante Pedro Etchebest, quien responsabilizó a Stornelli, D’Alessio y al periodista de Clarín, Daniel Santoro. “Hoy Santoro continúa extorsionándome, me sigue atacando cuando yo solo hice una denuncia”, detalló. Además, añadió: “Santoro quiere relacionarme con el kirchnerismo, es una manera de mancharme, no tiene fundamentos”.



El volumen de las acusaciones no impidió que el macrismo deslegitimara la causa que lleva adelante Ramos Padilla. Cabe recordar que Stornelli es uno de los fiscales con más vinculación con el presidente Macri. Es un funcionario judicial del “riñón” de su fuerza política. Fue parte de la Comisión de Seguridad creada por Macri en 2007 durante su gestión en Boca Juniors y fue vocal titular de la Comisión Directiva. La situación judicial de Stornelli abrió una discusión interna hacia el interior de Cambiemos. Están quienes creen que es necesario soltarte la mano al fiscal investigado para preservar la fuerza propia. Y están quienes se encuentran dispuestos a saltar arriba de la granada cual guerra santa, como lo hicieron las legisladoras de la Coalición Civica que se vieron involucradas en la investigación y denunciaron que se trata de una “operación del kirchnerismo”. Sin embargo, desde la Coalición Civica parecen haber dado un paso atrás en su defensa y sostuvieron a través de las palabras de la diputada nacional Paula Oliveto: “El fiscal Carlos Stornelli tiene que dar explicaciones”.



El tiempo dirá cuál será el destino del fiscal (y del macrismo) en la causa.