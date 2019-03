“HOY NO TENÍAMOS PARA EL URBANO”, DIJO LA GANADORA DE LA POCEADA

Emocionada hasta las lágrimas, una ama de casa de Posadas recibió el cheque por 6.079.961,12 pesos correspondiente al primer premio de la Quiniela Poceada Misionera, sorteada en la noche del sábado 23 de marzo. Recién el lunes al mediodía se enteró de esta “gran noticia”, después que su hijo leyera en las redes sociales que era del barrio uno de los ganadores de los 12.159.922 pesos. “Estaba arreglando el jardín, y cuando entré a la casa mi hijo me hizo el comentario. Y yo agregué: qué suerte que tiene el que sacó… pero busqué la boleta y comenzamos a revisar, número por número. ¡Sos vos mamá!, me dijo. Enseguida fuimos hasta la agencia y controlamos. Y si, era yo”, relató, exaltada.

Confió que el sábado por la tarde acudió a una reunión, pero como se había suspendido comenzó a caminar por el barrio hasta que ingresó a la Agencia N° 0297 donde pidió que le confeccionen un ticket de la Poceada, un juego al que había apostado en varias oportunidades. “Pedí una lapicera a la chica y anoté números al azar”, añadió.

“Estoy muy contenta, siempre ayudé a los demás y ahora me toca a mí. Nunca había ganado un premio y realmente no lo puedo creer. Hoy no teníamos para cargar la SUBE para venir hasta acá”, expresó, y se volvió a quebrar. Sobre el empleo del dinero, manifestó que tiene muchos “problemas por solucionar” pero que prefiere organizarse y establecer un orden de prioridades. “Realmente no entro en mí. Estoy contentísima de la vida y agradecida al IPLyC SE por este premio”, aseveró.

En el mismo sorteo, el N° 0645, una ama de casa de Eldorado, que hizo su apuesta en la Agencia N° 0352, de Ana Lía Muruat, de Eldorado, cobró igual monto.

El pozo estimado para el sorteo de hoy (martes 26) es de 1.580.000 pesos.