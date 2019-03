CAMPO VIERA: “SEGUIREMOS FOMENTANDO EL DEPORTE COMO POLÍTICA DE ESTADO”, DIJO RÍOS

​

El sábado 16 finalizó los torneos inter -barriales de fútbol femenino y los torneos sub 18 y sub 21 de fútbol masculino en las instalaciones del club atlético independiente en la zona céntrica de la Capital Nacional del Te, donde participaron en total 27 equipos de distintos barrios.



El mismo es organizado por la dirección de deporte y juventud de la comuna local en conjunto con colaboradores de cada barrio. Bajo una copiosa lluvia se jugó el último encuentro de la jornada que consagro a “Los Galácticos” del sub 21, mientras que en el Sub 18 el primer lugar fue para “Barrio Chino” y en el fútbol femenino por penales obtuvo el primer lugar “Las Águilas”.

El encargado de la cartera deportiva municipal rescato el valor social del deporte, y celebra el posicionamiento del trabajo que se viene realizando.​​ “Entendemos al deporte como integrador social y por ello hemos desarrollado y estamos trabajando en diferentes disciplinas para que los niños y jóvenes tengan acceso a la recreación y la práctica deportiva” pero, también ​​“tenemos que rescatar la historia de trabajo de las asociaciones con quienes nos unimos para promover, y defender el trabajo que estamos logrando en recuperar los espacios deportivos y acercar actividades”.

El intendente Juan Carlos Ríos asistió a la entrega de premios, en ese sentido brindó unas breves palabras a los jóvenes y padres presentes, ​​“Vamos a seguir impulsando al deporte en todos sus niveles y disciplinas”, y destacó que ​​“por ello hemos desarrollado y estamos trabajando en la infraestructura de los espacios deportivos para que en todos los barrios los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la recreación y la práctica deportiva” pero, también​​ “el trabajo conjunto entre el municipio y los actores principales que son las comisiones, padres y vecinos es primordial y lo estamos logrando”, refiriéndose a un importante avance en la recuperación del club TE. CA.VI en el Barrio km 28.​​ “Creo que la actitud de promoción del deporte que impulsamos desde el Estado municipal ha dado muy buenos resultados con un abanico de disciplinas deportivas puesta en servicio de la comunidad”. También mencionó el aporte a cada institución deportiva del municipio, ya sea en traslados, aportes económicos e indumentarias.

La comuna local aportó en premios 30 mil pesos en efectivo que fueron distribuidas entre las tres categorías y desde el ministerio de deporte de la provincia colaboraron con los trofeos.

​​

Fútbol Femenino



​​1- Las Aguilas

​​2-Atlético Campo Viera

​​3- Independiente

​​4-Atlético Viereño.

​​Categoría Sub 18

​​1- Barrio Chino.

​​2- Barrio Kovaluk

​​3- Barrio 30 vivienda.

​​

Categoría Sub 21

​​1-Los Galácticos.

​​2- Los amigos.

​​3- Barrio 30 vivienda

​​4- Barrio Kovaluk