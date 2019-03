CONGRESO NACIONAL: “QUEREMOS QUE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL  ACLAREN SI TIENEN RELACIÓN CON D’ALESSIO”

Por Enrique de la Calle ***

El diputado peronista Guillermo Carmona presentó un proyecto de resolución para que se llame a los embajadores de Estados Unidos e Israel al Congreso Nacional. “El juez Ramos Padilla secuestró en la casa de D’Alessio documentación que supuestamente pertenece a organismos de inteligencia de Israel y de Estados Unidos”, aseguró.



APU: ¿Va a presentar un proyecto de ley para que el Congreso pida explicaciones a la embajada de Estados Unidos sobre el rol de Marcelo D’Alessio?



Guillermo Carmona: Así es. Doy algunas precisiones. La causa contra D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli da cuenta de mecanismos de extorsión y una asociación ilícita para realizar esas extorsiones y otros delitos. Ahora bien: en medio de esta trama delictiva aparece la supuesta vinculación de D’Alessio con organismos de Estados Unidos, como la DEA. Además, aparece documentación que tendrían que ver con servicios de inteligencia de Israel. De comprobarse, sería gravísimo en términos institucionales, porque estaríamos ante una situación de violación de soberanía argentina, a partir de la operación de servicios de inteligencia extranjeros. Te repito, de corroborarse, podrían estar implicados terceros países.



APU: De lo que se desprende: ¿Van a pedir explicaciones a Estados Unidos y a Israel, no?



GC: Esta semana voy a presentar un proyecto de resolución para invitar al embajador de Estados Unidos. Después, haré lo mismo con el embajador de Israel. No es una interferencia a la investigación del juez Alejo Ramos Padilla. Se trata de que el Congreso haga su propio investigación.



APU: Esta semana, Padilla va a ir al Congreso. ¿Le van a pedir que amplíe la información que pueda existir referida a terceros países?



GC: Voy a participar de esa reunión de la comisión de libertad de expresión. Más allá de eso, nos interesa que respondan de manera afirmativa estos dos embajadores. Se trata de una invitación. Si no se tratara de embajadores, no los invitaríamos sino los citaríamos.



APU: ¿Existen antecedentes cercanos de embajadores de países poderosos concurriendo al Congreso argentino?

GC: Con el caso del ARA San Juan, invitamos a los embajadores de Estados Unidos y del Reino Unido. No vinieron, pero la embajada del Reino Unido envió una carta a la comisión que investiga la desaparición. Si los embajadores no concurren, quedará demostrada cuál es la actitud en relación a un tema tan sensible. En ese caso, mandaremos una nota a los parlamentos de Estados Unidos e Israel.



APU: Hace poco, Cristina se refirió a una posible injerencia de la embajada norteamericana, y pidió la intervención de la Corte Suprema. ¿Piensa recurrir a esa instancia llegado el caso?

GC: Lo estoy estudiando al tema, no lo sé todavía. Diría que los jueces de la Corte leen los diarios, supongo. Podrían avocarse a este tema. No pueden no saber que estas cosas están ocurriendo. Son hechos de extremada gravedad. Estamos ante la posible comisión de delitos muy potentes.

APU: En los audios y en alguna entrevista, D’Alessio se reconoce como miembro de la DEA y se arroga la facultad de estar realizando investigaciones en el país.

GC: El juez Ramos Padilla mandó una nota al Congreso donde él describe tres elementos. Por un lado, da cuenta de operaciones de espionaje de organismos norteamericanos, hace referencia a la DEA. Por otro, secuestró en la casa de D’Alessio documentos que supuestamente pertenecen a organismos de inteligencia de Israel y de Estados Unidos. Por último, en los audios aparece que D’Alessio se presentara como miembro regional de la DEA. Es llamativo que Estados Unidos no aclarara la situación hasta el momento. Hoy vimos que la embajada hizo un comunicado rápidamente por un tuit y en cambio no dicen nada sobre esta situación, infinitamente más grave.



