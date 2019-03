APUESTAN A ORDENAR EL NOMBRAMIENTO DE CALLES DE LA CIUDAD

La Comisión de Equidad de Género del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, presidida por Natalia Gimenez, llevó a cabo esta mañana su primera reunión y tuvo como objetivo reflotar una iniciativa que apunta a visibilizar el rol de la mujer en los espacios públicos. Allí acordaron avanzar en una nueva ordenanza para controlar el nombramiento de calles, plazas y otros espacios públicos de la ciudad.



En ese marco, además de los concejales que conforman la comisión, asistieron al encuentro el Dr. Mariano Anton, propulsor de una investigación que determinó en 2010 que sólo seis calles de las 240 que tenía Posadas con nombre propio llevaban denominación de mujeres; también estuvo presente el Director Gral de Planificación y Gestión Urbana de la Municipalidad de Posadas, Juan Guidura, quien actualizó que a la fecha existen 12 vías públicas que fueron nombradas en homenaje a una dama. Asimismo expuso la Dra. Carolina Rodríguez, quien presidió en 2018 el Primer Parlamento de la Mujer en Posadas y pertenece al espacio político Podemos Misiones, el cual impulsó una iniciativa vinculada a la temática.



“Surgió la necesidad de una nueva ordenanza para regular el nombramiento e calles, barrios y plazas, entre otros espacios públicos de la ciudad así como también avanzar en lograr una mayor equidad de género con el nombramiento de nuevas calles o aquellas que por el momento solo tienen número”, resaltó Giménez.



“Si bien el objetivo principal de esta primera reunión de Comisión fue avanzar en lo que es resignificar el rol que ocupó y ocupa hoy la mujer, por medio del reconocimiento que implica nombrar una calle; surgieron también cuestiones más profundas que tienen que ver con la planificación estratégica urbana de Posadas”, añadió la legisladora del Frente Renovador.

Entre estos se advirtió que existen barrios con nombres de empresas constructoras o que fueron nombrados por inmobiliarias; calles con nomenclatura impuesta por institutos y arterias con nombres repetidos. De este modo, los concejales que componen la Comisión acordaron en trabajar en un proyecto conjunto para lograr una nueva normativa que sea más ágil y transparente en cuanto a la designación de espacios públicos.

Por su lado, Guidura reconoció que si bien se trata de un arduo trabajo es posible como primera opción para lograr la equidad en este tema trabajar “en principio con calles que actualmente no tienen nombre, alrededor de 150 en la ciudad; también con las colectoras que tampoco han sido nombradas y a partir de nuevas obras incluir el nombre de mujeres que resaltan por su trabajo para nomenclatura de las nuevas arterias”.



Anton señaló que no se trata de un tema banal el hecho de promover que más espacios públicos lleven el nombre de una mujer. “No hay que olvidar que lo simbólico también construye. Y si de todas las calles que tiene nuestro municipio, hoy solo 12 homenajean a grandes mujeres, pareciera que la mujer no hizo nada por la historia, lo que no es cierto. Falta ese reconocimiento público”, destacó.

La concejal Giménez aseguró que “es una convicción personal la necesidad de poner de relieve la participación de la mujer en todos los espacios por el momento histórico que vivimos hoy. Desde esta Comisión queremos marcar una bisagra y comenzar a cambiar normativas concretas y realizables hacia adelante”



Parlamento de la Mujer

Por otro lado, Giménez destacó que a cuatro días del lanzamiento de la convocatoria para la segunda edición del Parlamento de la Mujer ya hay más de 100 inscriptas. Cabe recordar que el año pasado, la iniciativa sumó a más de 150 participantes.

Las interesadas tienen tiempo de inscribirse hasta el 21 del corriente mes a través de la página www.hcdposadas.gob.ar o también vía Facebook: “Parlamento de la Mujer – HCD Posadas”. De no poder hacerlo vía web, tienen la posibilidad de acercarse a la oficina de la concejal Natalia Giménez en el Anexo del Concejo Deliberante (calle Rivadavia entre Bolívar y Córdoba).