MARCHA FEMINISTA RECORRIÓ CORRIENTES: “ABAJO EL PATRIARCADO! ¡SE VA A CAER, SE VA A CAER!”

Por Momarandú ***

“Ahora que estamos juntas, poder popular, poder popular. Ahora que estamos juntas, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”, cantaban cientos de mujeres que este viernes 8 de marzo marcharon por la ciudad de Corrientes en adhesión a la marcha internacional por el día de la mujer, y en reclamo de paridad de género, aborto legal y gratuito, igualdad de género, entre otros de los pedidos. Solicitaron al gobernador Valdés que derogue el decreto – el número 2870 -por el cual se declara a Corrientes provincia “provida”







“Queremos paridad, queremos paridad, queremos paridad”, exhortaban paso a paso por la ciudad de Corrientes, desde la Plaza Juan de Vera hasta la Casa de Gobierno, cientos de mujeres de organizaciones sociales y políticas unidas en adhesión a la marcha internacional por la mujer que convoca hoy también a miles de otras mujeres en cientos de ciudades de distintos países del mundo.

Las actividades convocadas este viernes comenzaron el jueves con una vigilia cultural y continuaron actividades culturales de bandas, feriantes y artistas adheridos a los reclamos que desde las 19 horas de hoy comenzaron a clamar por las calles de la ciudad. Además de paridad de género, también reclaman aborto legal y gratuito, igualdad de género, ley de independencia económica y habitacional y un punto final a los feminicidios en la provincia.

A través de las redes sociales, el Colectivo de Mujeres Organizadas que convocó esta actividad, además dirigió un mensaje al gobernador Gustavo Valdés, al que solicitó que derogue el decreto – el número 2870 -por el cual se declara a Corrientes provincia “provida”, piden que adhiera al protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo y que “ordene aplicar ESI” -Educación Sexual Integral – en todos los establecimientos educativos correntinos.

El Colectivo de Mujeres respondió a un tuit del gobernador, por el cual Valdés expresó su apoyo a las mujeres que en este día han decidido adherir al paro internacional por sus derechos, no obstante, reclamaron al mandatario más políticas públicas en materia de género, mayor presupuesto para desarrollar programas de asistencia a víctimas de violencia, aborto legal, seguro y gratuito, e igualdad laboral.



“El gobernador de la provincia de #Corrientes, Gustavo Valdés, publicó este tuit. Queremos dejar en claro que no necesitamos su permiso, no necesitamos su condescendencia, el #8M es el paro internacional más grande del mundo, y lo hacemos las feminidades. ¡El #8M paramos contra el Estado machista! Exigimos políticas públicas en materia de género, mayor presupuesto para desarrollar los programas de asistencia a víctimas de violencia, Aborto Legal, Seguro y Gratuito, igualdad laboral. Este No es un día festivo, no es un día feriado, es paro, es un día de lucha y conmemoración”, subrayó el Colectivo. “Ningún asueto borra los 12 feminicidios”, expresó.

En redes, esta convocatoria se une a otras en todo el mundo a través de los hashtag #8M #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos.

Este año, el lema para este Día Internacional es “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio” y su exhortación a buscar métodos innovadores para rediseñar “un mundo que funcione para todos”.



http://momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=172292