8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y el Ministerio de Salud Pública quiere hacer llegar un sincero saludo a todas las mujeres misioneras.



El nacimiento del Día Internacional de la Mujer, no radica en un acontecimiento único y aislado, sino que debe encuadrarse en un contexto histórico e ideológico mucho más amplio que se extiende desde la lucha emprendida ya en la antigua Grecia, hasta la lucha de la mujer en la actualidad por sus derechos, su participación e igualdad en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona.

Pero la historiografía ha fijado el día 8 de marzo como conmemoración del Día Internacional de la Mujer -reconocido por la Organización de las Naciones Unidas-, tomando un hecho desafortunado que simboliza su lucha como fue la rebelión en 1908 de las trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York, que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. Ante la negativa de abandonar el encierro, su empleador autorizó el lanzamiento de bombas incendiarias que produjeron la muerte de 146 obreras.



En homenaje a esta fecha tan significativa, el Ministerio de Salud Pública de Misiones quiere hacer llegar un sincero reconocimiento a través de las historias de vida de mujeres misioneras que son parte del sistema sanitario provincial. Y que sus aportes han dejado importantes huellas en la historia de la salud de nuestra provincia. Hoy compartimos la historia de vida de Sandra Beilfuss.



Con los años me di cuenta como mujer y como enfermera que tenes que dar mucho más que una profesión…

Sandra Beilfuss es enfermera hace 21 años en el hospital de área de San Pedro, además adquirió experiencia en otras instituciones privadas. “Aprendí muchísimo en los 10 años que trabajé en clínicas privadas, participé de partos y de cirugías, lo que me hace sentir muy orgullosa de ser enfermera porque en diciembre del año pasado, gracias al IMES, me pude recibir como enfermera profesional”, contó.

San Pedro es un lugar muy alejado de la capital provincial, “nosotros acá no tenemos especialistas, no tenemos quirofanos y cuando hay una urgencia me ha tocado trasladar a mi o a mis compañeras hasta el hospital de Eldorado, por suerte tenemos un buen equipo de enfermeras que están siempre atentas a las necesidades de la gente y del profesional y tratamos de resolver, todas hacemos turnos rotativos y vamos enfrentando varias situaciones y tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera para que ellos se vayan conforme, satisfechos y en el mejor estado de salud”, comentó Sandra

Es la enfermera quien crea relaciones, mediante el reconocimiento mutuo enfermera-paciente, conociendo sus percepciones y necesidades, y negociando el cuidado para alcanzar los objetivos propuestos en el plan de cuidados holísticos dentro de la institución sanitaria.



“Ser enfermera no es fácil como ninguna profesión, ningún trabajo es fácil, pero cuando decidí ser enfermera pensé que iba tener una rápida salida laboral, tuve trabajo pronto, pero después con los años me di cuenta que no es solamente eso, como mujer, como enfermera tenes que dar más que eso, tenes que dar el corazón, el alma y parte de tu vida, trabajar con pacientes es complicado, es difícil, pero yo amo mi profesión, amo ser enfermera y me gusta lo que hago, deje de lado muchas cosas”, expresó Sandra.

Su pasión por el cuidado hace de su profesión un arte. Para ello se requiere una gran devoción y una dura preparación que exige una dedicación total y profunda.

La familia de Sandra está compuesta por sus dos hijos Luana y Fabricio que estudian en Posadas.